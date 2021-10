Las celebraciones del Samaín regresan con fuerza esta campaña

Asociaciones vecinales, concellos, colegios y entidades varias organizan para los próximos días la celebración del Samaín, que este año regresa con fuerza tras la relajación de restricciones sanitarias.



Así, en Cedeira, la entidad Amigos do Samaín ha dado a conocer en las últimas horas la programación del Samaín de la villa, que este año recupera sus propuestas habituales. La celebración dará comienzo este jueves con la actuación de Raquel Queizás en el Auditorio Municipal. Será a partir de las 19.00 horas, con la escenificación del espectáculo infantil “Nano canta Croac”.



El viernes 29 la actividad regresa a las carpas que se instalarán para la ocasión en el Paseo da Mariña. A partir de las 17.00 horas se celebrará un taller de elaboración de los clásicos “zonchos” del Samaín, esos collares hechos con castañas que tanto gustan a los pequeños de la casa. Las propuestas de la jornada no se quedan ahí y a última hora de la tarde, a las 20.00 horas, dará comienzo el espectáculo de Brais das Hortas “Contos para caghar patatillas”.



Ya el fin de semana, el sábado, las carpas del paseo se llenarán de actividad a partir de las cinco de la tarde, momento en el que se podrán entregar las calabazas decoradas que se exhibirán posteriormente en la exposición. Quienes así lo deseen podrán decorar sus calabazas en un taller que se celebrará en el lugar. Al igual que en pasadas ediciones quienes así lo deseen podrán participar en el taller de maquillaje terrorífico que se celebrará en la carpa durante la tarde del sábado. En esta jornada regresa también uno de los platos fuertes de la celebración del Samaín cedeirés, el “pasarrúas das pantasmas”, que empezará pasadas las 20:30 horas. La comitiva hará su recorrido por las calles del casco antiguo.



Asimismo, para el lunes se ha programado otra actividad, de la mano de David Maestro, que presenta en el Auditorio el espectáculo de magia “Soñando desperto”, que empezará a las 19.00 horas y pondrá el broche final a un Samaín que regresa con fuerza a la villa gracias a la colaboración entre la asociación Amigos do Samaín, Diputación de A Coruña y el Concello cedeirés.



Por otra parte, en Redes, la Agrupación Instrutiva de Caamouco ha diseñado un completo programa para celebrar el Samaín, que se desarrollará el próximo fin de semana. Para la jornada del sábado se ha propuesto una actividad al aire libre para recoger castañas en un souto privado, se trata de una actividad familiar con capacidad limitada, de modo que es necesario inscribirse con anterioridad en el teléfono 616 740 205. Los participantes deberán presentarse en la Praza do Emigrante, a las 11.30 horas para desplazarse desde ahí a recoger las castañas. Además, el domingo 31, a las 12.00 horas, se celebrará un taller infantil de calabazas en las instalaciones de A Tenencia. Para esta propuesta también es necesario anotarse previamente llamando al número teléfono citado anteriormente.













Iglesia de Loira







El Samaín también regresa este año a la iglesia vieja de Loira, en Valdoviño. Desde el Concello informan que el entorno de la ermita acogerá el domingo 31 dos propuestas culturales, una para público infantil y otra para adulto. Así, a las 17.30 horas se celebrará en ese entorno mágico el espectáculo “Vaia circo”, de la mano de Odaiko Percusión, con una puesta en escena que combina las acrobacias con elementos percusivos. A las 19.30 horas dará comienzo el otro espectáculo, el cuentacuentos “Que morro”, protagonizado por Felipe Díaz, “Caxoto”, que aborda el modo en que se vive y afronta la muerte en la cultura gallega. Ya es posible retirar las invitaciones en la Casa de la Cultura para poder participar en estas actividades gratuitas.









Neda





El Concello de Neda propone este año a las familias del municipio celebrar el Samaín con el espectáculo de narración oral y música “Historias con susto para dormir a gusto”, a cargo de Rilo&Penadique.



Será este viernes a las 18,30 horas en el salón de actos de la Casa da Cultura. Para asistir hay que reservar plaza desde hoy en el 981 390 233, de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Asimismo, tras el espectáculo el Concello repartirá castañas asadas entre los presentes que así lo deseen.