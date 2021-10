La ciencia tendrá la última palabra sobre el cannabis legal

Somos modernos, pero no tanto. Así que la proposición de ley con la que Más País quiere regular el cultivo, comercialización y consumo de cannabis no se tomará en consideración en el Congreso. Que el PP y Vox votasen en contra no era ninguna sorpresa; que el PSOE también lo hiciera y condenase así la propuesta sí que llamó más la atención. Argumentan los socialistas que les preocupa la “cierta banalización” de los riesgos del cannabis y creen que el camino a seguir con el debate sobre su regulación debe ser el mismo que con cualquier medicamento o producto sanitario. Muy razonable. Confiar en la ciencia siempre es una buena opción. Y darle un empujón si sus cuestiones legales no avanzan tampoco es mal plan.