El Tenerife supera al Baxi

BAXI FERROL 62 -77 TENERIFE





El Tenerife de Claudio García venció ayer con autoridad (62-77) al Baxi Ferrol, que, pese a realizar un soberbio primer cuarto, sucumbió en A Malata ante la superioridad física –más notoria de lo habitual con la baja de Sune Swart– y la intensidad defensiva que las canarias imprimieron al partido en la segunda parte.



Pese a que el desarrollo del encuentro fue evidenciando la diferencia entre ambos conjuntos –el Tenerife juega competición europea–, las anfitrionas firmaron un primer cuarto sobresaliente. El acierto desde el triple (seis, tres de ellos de una inspirada Wadoux) llevó el partido al terreno en el que mejor se maneja el equipo de Lino López. Espoleado por la eficacia ofensiva, el Baxi fue capaz de contrarrestar el juego interior de las canarias, que tuvieron en su eléctrica base Gabriela Ocete su principal argumento frente al aro ferrolano.



El tercer triple de la alero francesa del conjunto ferrolano en la última posesión del período inicial puso la máxima ventaja (26-20) en el electrónico, aunque el Tenerife ya comenzaba a ofrecer síntomas de recuperación, principalmente en la pintura, con una Ivana Tikvic que acabaría dominando el enfrentamiento a su antojo.



El acierto del primer acto se esfumó en el segundo. Las ferrolanas tardaron cuatro minutos en anotar (dos tiros libres) y no fue hasta el sexto cuando consiguió la primera canasta en juego a través de Ivanovic (30-25). A partir de ese momento, las jugadoras de Claudio García se hicieron con el control del choque. El 2+1 de Natalia (33-32) fue la última ventaja del Baxi en un partido del que ya se habían apropiado Tikvic y Davis en la zona y Ocete en la batuta (37-41).









Control visitante





Encestó primero el Baxi en la reanudación, pero el Tenerife, que entendió que la victoria pasaba por no ceder ni un centímetro a las tiradoras locales, respondió con un 0-8 de parcial que obligó a Lino López a pedir tiempo. Allí decidió contraatacar con una presión a toda cancha que dio sus frutos y devolvió la esperanza a la afición universitaria, que respondió al carácter peleón que siempre demuestran sus jugadoras. Las canastas de Natalia y Koenen y el triple de Garí pusieron el 46-49 en el marcador, pero el regreso de Gabriela Ocete a la dirección del equipo canario dio un nuevo giro al partido. Un 0-8 de parcial, con dos triples incluidos –que revelan que, además del dominio en la zona, el Tenerife tiene más argumentos–, cerró con 48-59 el tercer cuarto.



La reaparición de Leaupepe fue la penúltima alegría para la parroquia de A Malata porque el período definitivo comenzó como había terminado en anterior, con un Baxi superado en defensa y atascado en ataque. Otro parcial de 0-7 (para un total de 0-15 entre ambos cuartos) culminado con un triple de Ferrari disipó cualquier atisbo de remontada.



Con el encuentro muy cuesta arriba, y para evitar el daño que Tikvic (21 puntos, 9 rebotes) estaba haciendo al Baxi, el técnico local planteó una defensa en zona que, sin embargo, no pudo cortar la hemorragia (50-73). Los cambios introducidos por el preparador visitante, que ya tenía asegurada la victoria, y un último arreón de las jugadoras ferrolanas con cinco canastas consecutivas de Koenen, Grande y Natalia (12-0) sirvieron no solo para maquillar el resultado final, sino, sobre todo, para volver a dejar claro que el equipo nunca se va a dejar ir. Y esa es la mejor lección para todo lo que queda por delante. l