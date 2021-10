El grupo de trabajo reclama la firma del protocolo de transición justa para convocar las ayudas

La firma del protocolo entre Xunta y Gobierno central para la convocatoria de ayudas que permitan la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales en la zona de As Pontes, dentro de las cuantías destinadas a la descarbonización, es una de las prioridades para el grupo de trabajo de transición energética que ayer se reunió en el Concello de As Pontes, y en el que están representados desde el Ayuntamiento a los sindicatos, empresas auxiliares o transportistas.



El regidor local, Valentín González, explico al término del encuentro que se necesita “con urxencia” aclarar y desbloquear cuestiones para lo que se pide una reunión de la Mesa de la transición. En esta se intentaría aclarar cuál es la situación actual de Endesa, ya que, indicó el regidor, aunque la tramitación del cierre continúa también se habla de la llegada de carbón al puerto ferrolano, por lo que se preguntan si esta situación significa algo más que mantener la actividad hasta el cierre o podría traducirse en una prolongación del funcionamiento de la térmica. La situación afectaría también a los plazos y compromisos con las compañías auxiliares o de transporte.









Convocatoria





Una de las incógnitas que pretenden despejar es cuándo la Xunta firmará el protocolo de transición con las comarcas carboneras, para lo que se exige una fecha fija, con el fin de que no se pongan en riesgo los fondos para la comarca de As Pontes. Se recordó, además que hay proyectos esperando para ubicarse en la zona, pendientes de estas convocatorias. Los protocolos, aclaró Valentín González están firmados con todas las comunidades excepto Galicia, lo que está ralentizando la convocatoria de las ayudas, con fondos europeos.



Desde el grupo de trabajo se espera que la próxima semana se lleve a cabo esta rúbrica y no se prolongue más en el tiempo.



Asimismo, se pide una reunión con la Xunta para aclarar que los 11 millones destinados a la transición justa sean dirigidos a ese fin. El grupo de trabajo reclama a ambas administraciones que los fondos se destinen a esto y no se transgreda la finalidad, que es la de reactivar los fondos mineros.



El alcalde, como portavoz del grupo, recordó que el próximo lunes se mantendrá un encuentro en la Delegación del Gobierno en la que se explicará a todos los convocados las condiciones y cantidades de las ayudas que están previstas.