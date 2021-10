La memoria de Iván Redondo

Dicen que la historia la escriben los vencedores y que cada uno ve su vida como mejor le conviene. Iván Redondo, a tenor del modo del que salió de La Moncloa, no se puede definir como un vencedor. Sin embargo, él sí se considera a sí mismo como un triunfador. Dice que no se sintió querido y que por eso salió del Gobierno. Y no se sintió querido ni escuchado “a pesar de haberlo ganado todo”. Ese es un modo de verlo, el suyo. Luego está el del resto de mortales, que se acordarán del fiasco de la moción de censura en Murcia que terminó con elecciones en Madrid y una campaña, la de los socialistas, que es la más surrealista de cuantas se recuerdan. FOTO: Iván redondo