La Policía detecta más de una treintena de infracciones en locales de ocio nocturno de Ferrol

La Policía Local de Ferrol detectó, durante las noches del pasado viernes y sábado, un total de 32 infracciones de carácter sanitario en locales de ocio nocturno de la ciudad. Estas actuaciones, tal y como apuntó ayer el Concello por medio de una nota de prensa, se enmarcan en el Plan do Ocio Nocturno de la Consellería de Sanidade, en marcha desde el pasado 29 de septiembre.



Así, según apuntaron fuentes municipales, se inspeccionaron trece locales durante ambas jornadas, detectándose en cinco de ellos que no disponían de la licencia en un lugar visible; en cuatro de no mostrar un cartel con la capacidad máxima del establecimiento; dos infracciones por no tener el medidor de CO2 activado; cuatro por no controlar el uso de la mascarilla en el interior del establecimiento por parte de clientes y trabajadores; siete por no indicar de forma clara la distancia interpersonal para los usuarios; dos por carecer de dispensadores de gel hidroalcohólico; tres por no tener contratado el pertinente seguro de responsabilidad civil; otros tantos por carecer de controlador de accesos; y una denuncia por la presencia de empleados sin mascarilla y otra por no realizar control de covid a sus clientes o carecer de un registro de los mismos. Estas actuaciones, no obstante, han despertado las quejas de los responsables de los locales, que denunciaron las presuntas malas formas de los funcionarios a la hora de hacer las inspecciones. A este respecto, desde el Concello aseveran no tener constancia de tales hechos.



Por otra parte, durante ambas jornadas, los agentes realizado labores de vigilancia formularon un total de 16 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública; cinco por no usar la mascarilla cuando no era posible mantener la distancia de seguridad; cuatro por llevar o consumir estupefacientes en la vía pública; dos por orinar en la calle y una por portar un arma blanca.



En lo que se refiere al tráfico, el pasado fin de semana resultó especialmente nefasto, con diez conductores imputados por delitos contra la seguridad vial, de los cuales siete superaban una tasa de alcohol de 0,60 miligramos por litro de aire expirado. De los tres restantes, dos fueron sorprendidos conduciendo sin el permiso obligatorio y uno estuvo implicado en un accidente y posteriormente dio positivo en el control de alcoholemia.



Por último, también se detectaron a cuatro conductores con positivo en drogas y otros tantos con una tasa de alcohol superior al 0,25 miligramos por litro.