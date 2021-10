Valdoviño invertirá 200.000 euros en la mejora de parte de sus caminos municipales

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, informó que el Concello de Valdoviño invertirá algo más de 196.000 euros en el acondicionamiento de 15 pistas y caminos municipales.





La Xunta de Goberno Local daba luz verde en las últimas horas a los proyectos, que pasarán ahora a fase de contratación. González informó que “financiaranse, en todo caso, con cargo ao POS+ Complementario da Deputación”, Además, añadió que etos trabajos “permitirán arranxar os viais máis deteriorados, mediante a súa pavimentación. Así mesmo, o Concello traballa nun segundo paquete de intervencións, que avanzará nas próximas semanas, con pistas e camiños nas parroquias de Loira, Meirás, Valdoviño, Vilaboa e Vilarrube”, apuntó el regidor.





Los viales que saldrán a contratación de forma inmediata se situarán en Pantín, en la zona de Marnela en el acceso a la playa; en Camino de Beceiros, el de Domondó y el vial de Frádigas.





Ya en Valdoviño se mejorarán un vial en O Coval, que da servicio a viviendas del lugar da Pena; en Camiño de Carreira, que enlace la carretera de O Trece con la calle Carrilanas; una pista en el lugar de Penso, que parte de la zona del aparcamiento situado en la parte trasera de la casa consistorial y alcanza la AC-566 con la Frouxeira; un vial en Ladeira que une con el Mirador do Paraño; otro vial en las inmediaciones del centro de salud y una pista en Mirós.





Ya en la zona de Sequeiro se intevendrá en el Camino de San Bartolomé, que enalza con la AC-166, en Lodeiro y otra pista en el lugar Das Penas, sin salida y que ofrece servicio a las viviendas.





En la parroquia de Lago se actuará en el Camiño do Vilar, mientras que en Meirás se hará lo propio con el Camiño da Gándara, una pista sin salida que ofrece servicio a viviendas en las inmmediaciones de Casa Suárez.





Fin de obra

Por otra parte, el Concello informó ayer del final de las obras de acondicionamiento del camino de Lanzós, en la parroquia de Lago. Se trata de una intervención financiada con cargo a la línea de ayudas de Agader, junto con otras dos actuaciones en la parroquia de Valdoviño, que cuentan con un presupuesto conjunto de 44.000 euros.





Tras el fin de los referidos trabajos el regidor, Alberto González, avanzó que el Concello “está a traballar coa Xunta, administración competente na AC-566, para reordear o tráfico na zona e mellorar a seguridade viaria, especialmente na incorporación dos condutores á estrada autonómica dende o vial de Aviño”. Aseguró también que se plantea “establecer a dirección única na subida no vial de Aviño dende a AC566 á altura do establecemento do Paraíso”, además explicó que “en sentido descendente haberá que tomar precisamente o mellorado camiño de Lanzós ata a saída do Pescador ou continuar ata Mourente e tomar alí a saída”, precisó.