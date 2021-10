El IES Concepción Arenal pide que se aplace “sine die” el traslado de la ESA

La comunidad educativa del IES Concepción Arenal celebró ayer una nueva movilización en defensa de la continuidad de la oferta de Educación Secundaria para Adultos (ESA) en el centro.



A los escritos aprobados la pasada semana por el Claustro de profesores y por el Consello Escolar en contra de la decisión de la Xunta, que ha requerido al centro el traslado de los expedientes del alumnado matriculado en estas enseñanzas a la EPAPU de Caranza, se ha sumado un nuevo escrito, dirigido en este caso al Inspector Jefe de Educación. En el mismo, el director del centro educativo, Manuel Rei, le solicita que aplace “sine die” el traslado. “Defendemos o dereito do alumnado a cursar a modalidade presencial na que lle foi permitido matricularse”.



Se critica también la fecha concedida por la Xefatura Territorial para la reunión solicitada, que tendrá lugar el próximo día 11 –Día do Ensino–. “Concédesenos esta entrevista co retraso suficiente como para ter xa efectuado o traslado de expedientes”, lamenta Rei, que pide “unha vía razonable de diálogo que evite a crispación e sexa respectuosa coa planificación do comezo do curso, toda vez que a continuidade da ESA no Concepción Arenal non vai supoñer máis necesidade de profesorado. Obrigar a unha nova remodelación de horarios –a estas alturas, a terceira–, é un completo desatino”, concluye el director en el escrito dirigido al Inspector Jefe.



La CIG-Ensino mostró ayer una vez más su apoyo a la comunidad educativa del instituto y recuerdan que en el centro de Caranza al que tienen que desplazarse los estudiantes no tienen horario específico de nocturno, “imprescindible para moita xente”, dicen.



Apuntan también al “trastorno” que para la organización del IES Concepción Arenal supone la decisión de la Xunta. “Nada disto tería acontecido se a Consellería actuase con sentido común”, dicen.



Recuerdan que esta supresión se sumaría a las ya realizadas el pasado curso en el IES Telleiras de Narón y este curso en los IES Breamo de Pontedeume y Castro da Uz das Pontes, lo que provoca, denuncia el sindicato, “que cada vez máis localidades da comarca queden sen este servicio tan necesario”.