El Concello de Ferrol constituye la mesa de la memoria histórica

El Concello de Ferrol ha dado un paso más en las acciones dirigidas a dar cumplimiento a la ley de memoria histórica y a una serie de mociones plenarias aprobadas en los últimos tiempos al respecto, con la constitución de un nuevo órgano, la Mesa da Memoria Histórica, una cuestión que ya contaba con el visto bueno de la corporación pero que todavía no se había hecho efectiva.



La responsable de Patrimonio Histórico y Benestar Social del Concello, Eva Martínez Montero, será a encargada de presidir esta mesa, que tuvo su sesión constitutiva la semana pasada y en la que se acordó, como explicó la concejala, “seguir avanzando na tramitación da execución dun monumento ás vítimas do franquismo, unha petición recollida en diversas mocións presentadas no pleno municipal”.



En el primero de los encuentros se acordó la periodicidad que tendrán las sesiones de este órgano, que se reunirá trimestralmente con el objetivo de “para entre todos traballar en que este obxectivo sexa unha realidade o antes posible”, indicó Martínez.









Integrantes





Forman parte da mesa un representante de cada grupo político en el Concello así como miembros de la Asociación Memoria Histórica Democrática y la Comisión Promemorial polas Vítimas do Franquismo.



La edil recordó la solicitud al Gobierno de una subvención de 50.000 euros de una línea de ayudas para la ley de memoria democrática en el ámbito de la dignificación de las víctimas para desarrollar la iniciativa prevista.