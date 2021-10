El presidente de Asturias exige “respeto” a la gerente de la Empresa de Turismo de Ferrol

El presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, que anunciaba recientemente el proceso para reformar el Estatuto de Autonomía y aprobar la oficialidad del bable, respondió a una tuitera exigiendo “respeto” tras un polémico comentario en el que aludía a que había vivido hasta los 25 años en Asturias sin saber ni entender bable, además de asegurar que no conocía a nadie que lo hablase y “solo se habla en aldeas y por gente mayor, sin estudios”. Además, la tuitera ponía la guinda indicando que “lo de ahora es tema político para vivir del cuento y enriquecerse unos pocos”.



Barbó no dudaba en responderle exigiendo “respeto” y apuntando que él tiene estudios y es presidente de Asturias gracias a sus cuatro “güelos” que hablaban asturiano.



La conversación en la red social se hizo viral, pero en Ferrol tiene un ingrediente añadido, ya que la tuitera en cuestión es la gerente de la Empresa Mixta de Turismo, Marisa López, lo que no ha parecido propio de este cargo al gobierno ferrolano, aunque las declaraciones se hayan hecho a través de su cuenta particular.





























Así, la reacción del ejecutivo de Ángel Mato no se ha hecho esperar y el alcalde lamentaba el contenido del mensaje y tachaba las declaraciones de “unha total falta de respecto”.



Para Mato, la libre expresión de opiniones personales no es una excusa que justifique lo que considera una “ofensa gratuíta”, por lo que trasladó a los asturianos una disculpa pública en nombre del Concello. Esta disculpa se hará oficial con la que anuncia que remitirá también al presidente del Principado de Asturias.



Además, el regidor local aseguró que convocara a los portavoces de los grupos municipales con el fin de analizar el impacto del mensaje de la gerente de Turismo para la ciudad y decidir la posible “proposta de medidas ao consello de administración da empresa municipal”, en el que todos los grupos municipales cuentan con representación.



El alcalde asegura que cualquier persona que ocupa un cargo público, con el salario de todos, debe ser consciente de cómo puede afectar la actividad en las redes sociales. Sus opiniones, como responsable en Turismo, podrían poner en contra a potenciales visitantes asturianos a la ciudad.