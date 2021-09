Feijóo señala que en el PP hay "distintas recetas", pero no ve "tensiones" que cuestionen a Casado como líder

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este jueves que no percibe "ninguna tensión" en su partido que "ponga en cuestión el liderazgo" o la futura candidatura de Pablo Casado, aunque sí existen --ha constatado-- "distintas recetas de militantes o cargos" sobre cómo "recuperar las mayorías" necesarias para que los populares puedan volver a La Moncloa.







Así se ha pronunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, tras ser preguntado sobre cuál cree que es el modelo que saldrá reforzado de la Convención del PP, el de Casado o el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.





Feijóo ha aludido al "ruido" que, a su modo de ver, se genera cuando una cita de este tipo tiene "éxito", y ha esgrimido que la convención avanza "conforme a lo previsto". "No hay novedades, hay un éxito importante de políticos experimentados, exjefes de estado primeros ministros", ha insistido.





Al tiempo, ha enfatizado que esta convención tiene relevancia, toda vez que el PP europeo "tiene la esperanza de que haya un cambio político" en España, para lo que ve imprescindible "un vuelco" electoral en el país que sitúe a los populares al frente.





"El resto es bastante ruido, pero muy poca música. A veces el ruido no deja escuchar la música, pero a nosotros nos interesa más la música que el ruido", ha esgrimido.





AUSENCIA DE AYUSO

Preguntado acerca de si la ausencia de Ayuso en la parada de Madrid de la Convención es "ruido", ha insistido en que, cuando una cita de este tipo está teniendo "éxito" a veces se pone el foco en cuestiones como --ha recalcado-- en "un viaje institucional previsto, programado y conocido con meses de anticipación", como el de su compañera madrileña a Estados Unidos

.

"Yo fui testigo presencial de cómo, cuando el presidente comentó que quería hacer una Convención en estas fechas, la presidenta comentó que tenía un viaje programado a Estados Unidos y que intentaría acortarlo para poder estar en el momento central de la Convención", ha reiterado.





"Como a mí me pasó alguna vez en relación a otros asuntos, no solo lo comparto, sino que me parece lo normal. Una persona tiene responsabilidades institucionales, prioridad una; y después tiene obligaciones orgánicas, prioridad dos. Y en esas estamos, pero eso no tiene ninguna trascendencia", ha añadido.





"DISTINTAS RECETAS"

Bajo su punto de vista, "la trascendencia es cómo se consigue volcar a diez-once millones de votantes, esa es la trascendencia". "El resto me da la sensación de que no dejarán de ser determinadas cuestiones anecdóticas", ha agregado, antes de subrayar que él "no" percibe en el PP de España "tensión" alguna en relación con el liderazgo de la formación o que "ponga en cuestión el liderazgo de Casado" ni su candidatura.





"Lo que percibo son las distintas recetas, énfasis o acentos que pueden tener los distintos militantes o cargos del partido sobre cómo conseguimos volver a esas mayorías que necesitamos para que haya alternancia política en España. Y en eso estamos, en eso consiste la convención", ha aseverado.





Finalmente, preguntado por la presencia del expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado por financiación ilegal, y lo que le puede aportar al PP, ha rechazado profundizar en el asunto. "Si tiene alguna cuestión en el ámbito judicial será él quien tiene que contestar; no tengo respuesta a preguntas que exceden la jurisdicción española", ha zanjado.