Ferraz tiene que intervenir ya en las primarias gallegas

Todavía no hay más que un candidato oficial para la secretaría general del socialismo gallego y ya ha tenido que intervenir Ferraz para intentar que las cosas vayan lo más relajadas posible. La dirección socialista tumbó la denuncia que había presentado la dirección gallega en contra de la agrupación local socialista de As Pontes (donde reina Valentín González Formoso). Alegaban los caballeristas que allí se había hinchado el censo de afiliados, se supone que para favorecer a Formoso cuando dé el paso para enfrentarse a Gonzalo Caballero. Pues eso, que a los de Madrid seguro que les hacen mucha gracia este tipo de enfrentamientos y han concluido que no hay pruebas de que las afiliaciones no sean correctas. Las espadas siguen, por ahora, en todo lo alto.