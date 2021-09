Los problemas del servicio de autobuses se llevarán a pleno el día de las protestas

El pleno ordinario de la próxima semana debatirá una moción presentada por Ferrol en Común que pretende poner sobre la mesa el funcionamiento del servicio de transporte metropolitano, que ha venido acumulando críticas de los usuarios desde hace tiempo y se han acrecentado con el fin de las vacaciones estivales.





El debate coincidirá en el calendario con un acto de protesta –día 30, a las ocho en la estación de autobuses– que se ha organizado por parte de los afectados, especialmente de la línea de autobuses Ferrol y A Coruña, pero a la que se han ido uniendo quejas de otros servicios de la comarca, desde Ares o Mugardos hasta Narón, gestionadas por diversas compañías, que consiguieron la concesión el pasado año.





La moción de FeC reclama una apuesta clara del ejecutivo local, de modo que “por unha vez se preocupe polos problemas da veciñanza e actúe dende a administración que preside para solucionalos”.





El portavoz de la formación, Jorge Suárez, hace especial hincapié en la línea Ferrol-A Coruña, apuntando que pese a ser una pieza clave de comunicación para estudiantes o trabajadores, “non está cubrindo as necesidades da veciñanza, pois son numerosas as queixas por parte dos usuarios e usuarias nas que se fai alusión a elevada duración dos traxectos, pasando duns 40 minutos ao dobre, horarios que non se adecúan ás necesidades laborais ou educativas e falta de prazas nos autocares, quedando xente en terra a causa de non reforzar determinados enlaces nos que a demanda é maior”





Por eso, con la moción se insta al alcalde a mantener una reunión inmediata con la conselleira de Infraestruturas y la Dirección Xeral de Mobilidade para trasladar este malestar generalizado y pedir que se efectúen las inspecciones y correcciones necesarias en el servicio. También se reclama una demanda colectiva ante Consumo, encabezada por el propio regidor.





En el Concello de Ares ya ha presentado una queja ante el servicio de movilidad de la Xunta por el transporte público que afecta al alumnado del IES de Mugardos.





Ahora, padres de alumnos de los institutos de Narón también se han sumado a las protestas, señalando las malas combinaciones de autobús urbano de un núcleo tan importante como A Gándara para poder desplazarse a los institutos, habida cuenta de que una vez concluida la ESO termina la posibilidad de contar con transporte escolar gratuito y es preciso buscar alternativas para que los alumnos puedan desplazarse hasta el IES Telleiras. El bus urbano no contaría con combinaciones adecuadas.