Cineclub Serie B y Concello naronés organizan un ciclo de cine gallego

El Ayuntamiento de Narón y el Cineclub Serie B organizan un ciclo de cine que se desarrollará entre septiembre y octubre en el Pazo da Cultura. La alcaldesa y presidenta del citado organismo, Marián Ferreiro, presentó la cita en las últimas horas acompañada por el edil de Cultura Guillermo Sánchez Fojo, y el presidente del cineclub Alberto Pena y otros miembros de la entidad.





Ferreiro avanzó que se trata “dunha proposta con entrada de balde, ata completar a capacidade do Pazo, podendo retirarse as entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura”.





La alcaldesa informó que se trata del primer ciclo de proyecciones cinematográficas que se organiza en el Pazo. Asimismo, trasladó sus felicitaciones a los representantes de Cineclub Serie B “polo traballo que están realizando para promocionar a sétima arte con divesas propostas que continuarán nos vindeiros meses”. Además, Ferreiro avanzó que el próximo año el Concello firmará un convenio de colaboración con la entidad “para continuar contribuíndo a apoiar na cidade iniciativas como esta”.





Proyecciones

El presidente del cineclub Serie B, Alberto Pena, indicó que la primera proyección del ciclo, que incluye el pase de cuatro películas, tendrá lugar mañana mismo, con el visionado de la cinta “Sempre Xonxa” (1989), dirigida por Charo Piñeiro que pasó a la historia por haber sido la primera película gallega rodada en 35 milímetros. El programa prosigue el día 30 de septiembre con el pase de “A illa das mentiras” (2020), dirigida por Paula Cons y galardonada con cinco premios Mestre Mateo, entre ellos Mejor Dirección. El siguiente pase se ha programado para el día 7 de octubre, con la proyección de “Dhogs” (2017), dirigida por Andrés Goteira. Se trata de la película que más galardones consiguió en los Mestre Mateo, con trece distinciones. Finalmente, el 14 de octubre se podrá ver en el Pazo naronés la cita "Eroski Paraíso) (2019), dirigida por Jorge Coira y Xesús Ron, que también resultó galardonada en los Mestre Mateo en las categorías de mejor protagonista femenino y masculino.





“Este ciclo é unha firme aposta polo cine galego, ao tratarse de catro películas dirixidas por cineastas galegos e rodadas, en tres dos casos, na nosa língua, con actrices e actores galegos, donde é sabido que contamos con excelentes profesionais que merecen todo o noso apoio”, aseveró la alcaldesa Marián Ferreiro.





Desde el cineclub Serie B agradecieron también el apoyo del Concello para la puesta en marcha de este ciclo, que cuenta con la colaboración de la Federación de Cineclubes de Galicia y el Centro Galego de Artes da Imaxe y de la Xunta de Galicia.





El Concello naronés informa que el cineclub Serie B ya trabaja en nuevas propuestas como la proyección prevista para el 28 de octubre, con motivo del Samaín, que se proyectará en el Pazo “Pesadilla antes de Navidad”, un clásico dirigido al público infantil.