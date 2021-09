Pablo Galdo | “Tocar en casa siempre es una satisfacción y una responsabilidad”

A pesar de la pandemia, este verano ha sido muy intenso para Pablo Galdo (Ferrol, 1978). Italia, Turquía, Hungría o Alemania han sido algunos de los destinos a los que el reconocido pianista se ha desplazado en los últimos meses para ofrecer una serie de conciertos que seguirán su recorrido hasta final de año. “Ahora me iré a Londres, luego a Dinamarca, a la India en diciembre...”, comenta, además de los que ha ofrecido de forma online para países como Sudáfrica o Letonia.



Entre tanto vuelo internacional, estos días toca quedarse en casa por un motivo muy especial: la celebración del I Festival Internacional de Música Clásica “Ferrol no Camiño”. La Asociación de Música Clásica de Galicia, en la que precisamente Galdo ejerce como director artístico, es la impulsora de una cita que cuenta con el apoyo del Concello y de la Xunta a través del Xacobeo.



“Es un programa variado de piano y de música de cámara, y la calidad que se ha intentado buscar es la máxima posible dentro del presupuesto que hay; y hemos hecho milagros, porque en realidad, este festival costaría mucho más, pero el hecho de conocer a los músicos y que ellos me conozcan a mí, ha facilitado la celebración, que de otra forma hubiese sido mucho más costosa”, dice.



La elección de Ferrol como sede del festival tiene que ver con el hecho de que sea punto de partida del Camino Inglés y uno de los objetivos del evento es precisamente contribuir a la potenciación y a dotar de mayor atractivo un reclamo turístico tan importante como esta ruta xacobea, que tantos peregrinos atrae a la ciudad naval.





Concierto





Además de formar parte de la organización, Galdo integra el cartel de músicos que dan vida a esta primera edición. A él le tocará subirse hoy al escenario del Jofre. “Siempre es una satisfacción y una responsabilidad tocar en casa”, reconoce.



Lo hará a las 20.00 horas y las entradas son gratuitas –pueden ser retiradas hoy mismo en la taquilla del Jofre en horario de 11 a 13 horas y desde dos horas y media antes del inicio del espectáculo–.



Galdo se muestra agradecido con el gobierno ferrolano por su apoyo a la música clásica, “primero con el concurso internacional de piano y ahora con este festival”, dice, una apuesta fundamental para conseguir atraer a nuevos espectadores a este tipo de recitales. En la actualidad, Galdo compagina su actividad concertística con su puesto de profesor en el Conservatorio Superior de Música da Coruña, en el Centro Superior Katarina Gurska y en la Universidad Alfonso X O Sabio de Madrid. Entre sus distinciones, se incluye el Premio Gregorio Baudot de la Música; la Insignia de Oro en su ciudad natal; “Galego do ano 2020” o la concesión de la medalla de plata en los Global Music Awards en 2017 y 2018, en dos categorías diferentes.