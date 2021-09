El Concello y la ACN animarán las compras en varias plazas el día 25

El próximo 25 de septiembre cuatro plazas de Narón servirán de escenario para el programa “Animarúa” que ayer presentaban el Concello de Narón y la asociación de comerciantes (ACN) y que llevarán la animación a estos espacios públicos en colaboración con centros de baile y música, de animación infantil y juegos populares.



Bajo el lema “Camiñando por Narón facemos cidade”, el programa arrancarán durante la mañana del día 25 en la plaza del colegio de Xuvia y en la Pista Verde de Santa Icía donde a partir de las 11.30 horas habrá actuaciones y animación. En esta última actuará la academia UPA y en la plaza del colegio de Xuvia Rock School –a las 12.30 horas habrá otra a cargo de All Dance en esta última ubicación–.



Por la tarde, la programación de “Animarúa” continuará en las plazas de A Gándara y de Galicia. En la primera de ellas habrá una actuación a cargo de UPA –17.00 horas–, a las 18.00 otra de Rock School y a las 19.00 será la de A Banda do Garaxe. En la Plaza de Galicia comenzará a las 17.00 horas la programación con una actuación a cargo de All Dance, a las 18.00 habrá juegos populares y a las 19.00 más propuestas para público familiar.



Por otra parte, la Banda Xove de Narón realizará durante la jornada del 25 un recorrido por la mañana por la zona de Santa Icía y por la tarde los muñecos de Ilusionarte recorrerán y visitarán los comercios.









Sorteos





Coincidiendo con el final de la programación matinal y de la tarde, a las 14.30 y a las 20.00 horas, habrá cuatro sorteos, uno en cada ubicación, en los que se repartirán un total de cuatro cestas de alimentación valoradas en 150 euros cada una. Se podrá optar al sorteo depositando ese mismo día 25 en las urnas que habrá en cada plaza los boletos que se entregarán en los comercios de la ACN los días 24 y 25 con las compras realizadas.



Además, los comercios participantes en la iniciativa ofrecerán durante ambas jornadas a la clientela promociones, descuentos y realizarán también sorteos para fomentar las compras en los establecimientos de la entidad.