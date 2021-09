Educación mantendrá el itinerario de Letras en cuarto de ESO del CPI San Sadurniño

La Consellería de Educación mantendrá finalmente este curso el itinerario de Letras en 4º de ESO del CPI San Sadurniño después de conocerse el pasado lunes que lo suprimiría por no alcanzarse el ratio mínimo de matriculados –5–. La noticia fue comunicada a la dirección del centro educativo al término de la concentración que los alumnos, padres y profesores protagonizaron a la entrada del colegio en solidaridad con las familias de los dos alumnos afectados por esta decisión –uno de ellos había ya iniciado el cambio de expediente al IES Concepción Arenal de Ferrol–.



“En menos de catro días suspenderon o itinerario obrigando a dúas familias a buscarse a vida noutros centros e agora, a raíz da presión das nais e pais e do profesorado, dán para atrás e confirman que se vai manter a opción de Letras en San Sadurniño. É unha boa noticia, pero non deixa de ser tamén esperpéntico”, lamentaba ayer el alcalde del municipio, Secundino García, presente junto al representante del PSOE en la concentración.



El alcalde también criticó el proceder de la consellería considerando “unha deslealdade institucional absoluta” que desde el pasado lunes no se atendiesen las llamadas del Concello ni de la dirección del centro y que, en cambio, “o Xefe territorial lle colla o teléfono só á representante do PP, puenteando ao Concello e ao CPI”.