El retorno del guirigay

Antes de que las hojas comiencen a caer, coincidiendo con el final del verano, retornan las sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Y con ellas el guirigay, las preguntas que no son preguntas, las respuestas que son una oda al autobombo, las soflamas...



Llamar sesión de control a lo sucedido este miércoles es como decir que una jota aragonesa es un tango. Porque no se controla la labor del ejecutivo con recitales de agravios repetidos semana tras semana. Porque lo que de verdad a preocupa a la ciudadanía en estos momentos que es el inaceptable precio de la luz no se refleja más que en forma de crítica. Nadie preguntó a Pedro Sánchez como iba a “topar” la subida de una materia prima como el gas, el que compramos en los mercados internacionales. Nadie preguntó si la nueva reducción de impuestos iba a conseguir el milagro de que familias y empresas paguen lo mismo este año que en 2018.



Y, como nadie pregunta, las promesas del presidente se diluyen sin que la oposición se percate. De tan repetidas, las soflamas, cargadas de argumentario, ya no obtienen ni siquiera el único rédito que buscan sus actores: ser titular de los medios de comunicación. Es tan evidente que lo único que buscan es su beneficio electoral que sus discursos ya no interesan ni a periódicos, televisiones o radios.



Ayer, mientras el PP y VOX competían en el retrato de un país al borde del desmembramiento y la ruina, el único que atrajo la atención del hemiciclo fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que no quería controlar nada, si no utilizar el salón de plenos para advertir a Sánchez de que no admitirán promesas vagas en la “mesa de diálogo” y reprochar la suspensión de la ampliación del Prat a la que su partido se opone. Habló desde la autoridad del Gobierno de la Generalitat, que preside su colega Pere Aragones, pero se “olvido” de mencionar el plante de Puigdemont que ha dejado a la representación catalana reducida la mitad.



Sánchez debía haberle preguntado, a su vez, si el encuentro bilateral entre los dos Ejecutivos no se había reducido a una mesa con ERC y si seguían creyendo en la viabilidad de la cita. Pero con los socios de ERC no se permiten las bromas.



La falta de preguntas, que según el reglamento del Congreso es la función de la sesión de control, permite al presidente explayarse en sus logros haciendo un retrato del país que no coincide en casi nada con el sentir de la calle.



Son como dos realidades paralelas que jamás se encuentran. Por lo menos no repitió la barbaridad de decir que se había vacunado a todo el mundo sin mirar a quien votaban... El otoño empieza como terminan la primavera y el verano, sin ninguna avance en la concordia frente a los retos de la pandemia. Menos mal que se reducen los contagios y que van llegando unos fondos europeos que permitirán, aún sin el concurso de esta clase política, una recuperación económica que posibilite a miles volver a respirar a miles de familias.