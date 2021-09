As Pontes se dota de un sistema de geolocalización para emergencias

Agilizar los tiempos de respuesta ante cualquier incidente y contribuir a hacer más eficientes los servicios de emergencias, mejorando así la seguridad y la calidad de vida del vecindario del municipio, es el objetivo del sistema de geolocalización que el Concello de As Pontes ha instalado en el municipio.



Se convierte así en el primer ayuntamiento de la provincia en disponer del servicio Isocrona, que funciona a través de una aplicación a disposición de sanitarios, de los bomberos, de la policía local, de la Guardia Civil y de los servicios sociales municipales. Contará con una base de datos que se elaborará a partir de Google Maps y con la colaboración de los vecinos, en la que se indicarán las coordenadas de todas las casas de las parroquias pontesas, tanto en las que residen vecinos y vecinas como en las vacías que reúnen condiciones de habitabilidad, el nombre por el que son conocidas y el código postal. Además, se incluirán las ubicaciones de las edificaciones singulares, lugares de interés y los puntos de carga de agua.



“Cando falamos de emerxencias, un dos principais problemáticas é a localización de casas e lugares, as novas tecnoloxías ofrécennos a posiblidade de solucionar esta situación. A aplicación Isocrona permitiranos xeolocalizar calquera casa do rural nuns poucos segundos, ademais de indicarnos a ruta máis curta e axeitada para chegar ata ela tendo en conta o tipo de emerxencia ante a que nos atopemos”, indicó Tania Pardo, responsable de Benestar Social.



Los datos de esta aplicación se podrán actualizar constantemente haciendo de ella un dispositivo vivo.