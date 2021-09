Doblete para Sofía Couce en la cita interterritorial

La naronesa Sofía Couce casi no ha deshecho su maleta, llena con una plata y un bronce del Torneo Interterritorial de Cáceres, y ya la tiene que volver a cerrar de cara a su participación este fin de semana en el WTT Youth Contender de Lisboa, evento al que acude con la selección española de la disciplina.



Irún, a finales de agosto en una concentración gallega y vasca; Murcia, a principios de septiembre en el Nacional escolar; Cáceres el pasado fin de semana y en las próximas jornadas, la capital lusa. Esa esta siendo la intensa hoja de ruta de la integrante del Tenis de Mesa Narón en las últimas semanas, a la que hay que añadir su inicio de curso en el instituto en la jornada de hoy. “Vacaciones no tuve muchas en este último mes”, bromea la deportista, que asimismo tampoco podrá disfrutar de este arranque escolar ya que mañana se desplazará a Madrid y, desde allí, el viernes a Lisboa con el resto del combinado nacional.



Couce llega a esta prueba internacional tras ocupar la segunda posición en el grupo infantil femenino de un Interterritorial en el que, como ella misma señala, “había menos nivel que otros años, porque no estaban todas las comunidades que suelen ir”. Si bien eso no le quita mérito a la plata lograda por la local, que solo fue superada por la siempre favorita María Berzosa. Tenista que, casualmente, será su compañera de dobles en la competición internacional lusa.



“No salió del todo bien –el Interterritorial–, pero estoy contenta”, señala Couce, cuyos puntos sirvieron además para colocar a Galicia como tercera en la clasificación final. Una cita en la que también estuvo su compañero Pancho Campo, sexto en el cuadro alevín.



Con estas dos preseas en la maleta, la local afronta con los nervios “normales” su próxima participación internacional en una prueba que, sin duda, será bien diferente a las de las últimas semanas. “Hay más nivel, gente de más sitios”, comenta Couce, “no tengo ninguna meta porque no se cómo estarán los demás, a ver cómo va saliendo la competición”.