El Eume, candidato a los Planes de Sostenibilidad Turística de Industria

La Diputación de A Coruña presentará la comarca del Eume a la convocatoria extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino que promueve el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que se financiarán con fondos de recuperación europeos –los denominados Next Generation–.



Así lo explicó ayer el vicepresidente provincial y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, a los representantes de los cinco concellos implicados – As Pontes, Cabanas, Monfero, Pontedeume y A Capela–. En la reunión participaron tanto concejales y concejalas como técnicos y técnicas de turismo y representantes del sector personal y del tejido asociativo.



Regueira explicó que el proyecto técnico incluye tanto el ámbito del parque natural Fragas do Eume como otros recursos de carácter natural y patrimonial de la comarca y lo calificó como “un proxecto ben estudado e xa totalmente deseñado para implantar no territorio”. La evaluación de la inversión total en todas las acciones previstas en los cuatro ejes que incluye la memoria técnica se sitúa en torno a 3.900.000 euros.



Estos cuatro ejes de los que habla la memoria técnica del proyecto recogen intervenciones concretas enfocadas a aumentar la competitividad turística del territorio; incorporar la sostenibilidad y la digitalización al proyecto turístico y económico que se quiere implantar; diversificar la oferta en el ámbito turístico, así como en el ámbito cultural y en el de las nuevas tecnologías; y garantizar que el capital natural del sistema turístico va a tender a la perennidad, es decir, que no se va a distorsionar la sostenibilidad de un entorno tan sensible como es la propia fraga ni los usos de carácter natural que debe tener este ecosistema.



Para el vicepresidente provincial, la comarca del Eume “ten un potencial turístico enorme pero está nun proceso de desindustrialización complexo e, polo tanto, necesita tamén novos alicientes económicos para seguir xerando dinámicas positivas para a economía”.