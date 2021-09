No encajar en los primeros minutos, objetivo prioritario

Tranquilidad y confianza. Dos de las cosas que el Racing metió en su mochila de trabajo tras el triunfo cosechado el pasado fin de semana ante el Valladolid B, como señala el naronés Héber Pena. El jugador racinguista manifestaba su alegría, extensible a todo el grupo verde, tras esta victoria, esperando que “este fin de semana –ante el Extremadura– se pueda conseguir otra”.



Uno de los objetivos a corto plazo del grupo racinguista es no cometer los errores que, por ejemplo, en los dos últimos duelos, les hicieron ir a remolque y que, sin duda, complica mucho su camino en la categoría. “Es difícil cuando un equipo se te pone por delante”, señala Pena, “ya nos pasó la semana pasada, nos ha vuelto a pasar esta e intentaremos esta no cometerlos, por que se hace muy difícil remontar en esta categoría”. Una valoración que comparte David Castro en su primer campaña con la camiseta verde. “Temos moita marxe de mellora, estamos traballando ben, intentaremos sentirnos cada vez mellor no campo e na casa apretar e non encaixar nos primeiros minutos”, apuntó el de Cuntis. Un futbolista que en este arranque de campaña ya ha podido aportar en competición a un grupo racinguista muy competitivo, tanto fuera como dentro. “Cando firmei aquí sabía ao que viña, o que había, unha competencia brutal”, señala Castro, “penso que o nivel dos centrais e da defensa é moi alto. Estamos aquí para competir entre nos, nun bo ambiente, intentar mellorar no colectivo e individualmente”.



Mientras, para Pena ha sido un arranque liguero un tanto agridulce puesto que, si bien ha sido titular en los tres duelos, “me han cambiado en todos y eso quiere decir que no estoy rindiendo al nivel que se espera, pero estoy tranquilo y trabajando. Creo que puedo dar mucho más todavía”. Ayer, el grupo trabajó en Río Seco, una circunstancia de la que el naronés señala que “es una pena que el anexo esté en estas condiciones, no se puede entrenar, porque cada vez que lo hacemos cae un compañero".