Caballero vuelve a llamar a la "unidad" del PSdeG tras la candidatura de Noela Blanco para el Congreso Federal

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, mantiene la llamada a la "unidad e integración" del partido tras conocerse que la exdiputada autonómica Noela Blanco presentó los avales para encabezar la lista de la delegación por Ourense al Congreso Federal que el PSOE celebrará en octubre den Valencia. Así, competirá contra la candidatura del alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, que cuenta con el visto bueno de las direcciones provincial y gallega.





Ourense será la única provincia gallega en la que no se presente una lista unitaria, después de que la pasada semana se cerrasen acuerdos en A Coruña, Pontevedra y Lugo. El plazo de presentación de avales se cierra el 13 de septiembre, por lo que de mantenerse vivas las dos candidaturas tendrá que celebrarse una votación el próximo 26 de septiembre, domingo.





Así, preguntado al respecto este sábado, el líder del PSdeG no se ha pronunciado directamente sobre la lista de Blanco --son "otras cuestiones a nivel orgánico"--, pero ha insistido en que "la prioridad de todos los socialistas es la reactivación de Galicia y trabajar por las políticas públicas que fortalezcan el bienestar".





"Por eso todos los socialistas estamos unidos para defender lo público, para defender el empleo, para defender la modernización. A eso dedicamos nuestra prioridad y tenemos que seguir afrontando los retos en clave de unidad", ha ahondado.





Caballero ha recordado su reiterada llamada a la integración de cara al Congreso Federal, que a su juicio "está funcionando de forma muy adecuada". Sin embargo, esto no se logró en Ourense, donde mantiene esta voluntad de unidad. "Porque es el momento del proyecto colectivo por encima de cualquier planteamiento individual personalista", ha justificado.





En cualquier caso, ha puesto el foco en que "la militancia lo que quiere es trabajar por el país" frente a "una derecha de retroceso, de conservadurismo y de ajustes, y también frente a acciones populistas y demagógicas que no dan alternativas reales". "El PSdeG está unido en torno a un proyecto para España liderado por Pedro Sánchez", ha recalcado el secretario xeral.





"Yo recorro cada día tantos ayuntamientos de Galicia y de lo que me hablan es de sanidad, de empleo, de políticas sociales, de cómo Feijóo no arregla los problemas. Nadie me está hablando de nada más allá de lo que preocupa a los gallegos", ha asegurado, para finalmente subrayar la "total tranquilidad" con la que el partido afronta este proceso interno.