La ANPA del Sofía Casanova y el colegio San Xoán, molestos por el recorte de profesorado

La ANPA del IES Sofía Casanova de Ferrol ha expresado su malestar por el recorte de profesorado que está sufriendo el centro en este nuevo curso académico. Denuncian así la reducción “do cupo de cinco profesores con respecto ao curso prepandemia 2019/20, no que houbo 55 profesores, quedando agora un cupo de 50”, apuntan.



Una plantilla insuficiente, dicen, para poder organizar un curso en el que además de incrementarse el número de matrículas –sobrepasando los 600 estudiantes–, hay que cubrir el segundo curso de FP Básica del ciclo de madera en el CIFP Ferrolterra. “Para cumplir coa lexislación vixente, sería preciso facer 14 unidades de ESO e 11 de Bacharelato. Por todo isto precisaríanse, cando menos, 58 profesores”, apuntan.



Añaden además desde el colectivo que con los cincuenta docentes asignados actualmente habría que organizar en grupos de 30 alumnos o más, lo que provocaría la imposibilidad de cumplir con el protocolo publicado por la consellería para este curso, que fija una distancia de 1,20 metros.



Recuerdan que el protocolo especifica la posibilidad de “desdobrar o grupo” en la enseñanza secundaria, lo que implicaría más docentes. “Porén, isto á consellería parece importarlle pouco ou nada, e se temos en conta que as aulas do Sofía non son moi grandes, os nosos fillos estarán hacinados nas aulas, co risco que iso conleva”, manifiestan.



“Non entendemos o ninguneo que se está a facer por parte da Administración educativa a esta demanda do profesorado feita pola dirección do IES Sofía Casanova desde xullo, cando xa sabían o número de profesorado que necesitaban para organizar o curso”, añaden.



La asociación reivindica además inversiones en el centro para adaptarlo “aos tempos de agora” de cara a conseguir la eficiencia energética. Llevan pidiendo además desde hace años una reparación de la pista deportiva “e tivo que ser a dirección a que con cargo aos fondos do centro fixese este ano o arranxo para evitar accidentes”, concluyen.





San Xoán de Filgueira





En otro centro de la ciudad, el CEIP San Xoán de Filgueira, la dirección mostraba ayer su descontento en relación a la dotación de profesorado por parte de la Consellería de Educación. En este caso, el docente que ocupaba la plaza de PT existente en el centro ha sido derivado a una plaza de atención preferente a otro colegio, pero la Consellería no ha cubierto la vacante en el San Xoán. “Esa plaza nos corresponde y además es muy necesaria”, comentaban ayer desde el propio San Xoán. Tampoco les han concedido el desdoble solicitado para el curso de sexto de Primaria, que supera en un alumno la ratio de los 25 contemplados como máximo en la normativa. “Tenemos 26 alumnos y alumnas en ese curso, algunos con necesidades educativas especiales, y el máximo legal es de 25 por aula, pero no nos han concedido el desdoble”. Ambas cuestiones han sido trasladadas a Inspección para que se trate de solucionar esta situación.



Para protestar precisamente contra los recortes en las plantillas docentes, el sindicato CIG-Ensino y la plataforma Anpas Galegas han convocado para esta mañana, a las 11.30 horas delante de la Consellería de Educación en Santiago, una concentración bajo el lema “Menos ratio, máis docentes. Contra a pandemia dos recortes”.



Denunciarán así la eliminación de los desdobles y la supresión de personal de refuerzo covid en el curso que mañana jueves comienza para los escolares de Educación Infantil, Primaria y Especial y el próximo día 15 para ESO, Bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial.