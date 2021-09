Moeche cambia la fosa séptica de San Ramón por una depuradora biológica

El Concello de Moeche sustituirá la antigua fosa séptica de San Ramón por una depuradora biológica. Los trabajos, que ya han sido adjudicados provisionalmente, consistirán en la construcción de un sistema hidráulico que funcione por gravedad recogiendo las aguas del saneamiento de la zona urbana que, en primer lugar, pasarán por una arqueta de desbaste que detenga la materia sólida no biodegradable que pueda ir a parar a los desagües domésticos (toallitas, plásticos, etc.). Desde allí las aguas residuales entrarán en un nuevo depósito de decantación dotado de tres cámaras y un filtro especial pensado para favorecer la acción de microorganismos.



En una segunda fase, el líquido fluirá por la diferencia de nivel hacia una balsa de fitodepuración impermeable dotada de un sustrato de graba sobre el que habrá distintas especies vegetales macrófitas –juncos y otras plantas adaptadas a terrenos encharcados–, capaces de hacer un nuevo filtrado natural absorbiendo partículas y nutrientes mediante la fotosíntesis.



La complejidad de la obra radica en que tendrá que ejecutarse sin interrumpir el sistema de recogida de aguas fecales por lo que no será hasta el último momento, y una vez que esté contruida, cuando se derive el colector general desde el antiguo depósito de San Ramón que será derruido posteriormente.



El Concello le adjudicó el contrato menor de la obra a la constructora José No Mantiñán y Hijos SA, por un precio final de 29.406,70 euros a los que habría que sumar los 6.175,41 euros correspondientes al IVA– 35.582,11 euro–. La empresa tiene un plazo máximo de tres meses para llevar a cabo el proyecto, el primero de este tipo que se pondrá en marcha en Moeche.



El gobierno local incluyó la actuación dentro del plan de inversiones sufragadas con los remanentes con los que cerró el ejercicio de 2020. Sin embargo, recientemente, Augas de Galicia confirmó una aportación ligeramente superior a los 32.000 euros, de modo que el Concello sólo deberá poner los algo más de 3.000 euros de diferencia.