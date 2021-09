Pontedeume festeja las Peras con exposición de mómaros, orquestas y varias actitidades

“Non serán unhas Peras ás que estamos acostumados, pero sí un primeiro paso para recuperalas en todo o seu esplendor tan axiña como sexa posible”. Así se expresa la comisión de fiestas de la cita que desde ayer y hasta el próximo sábado día 11 tratará de dar “un pouco de alegría” a la villa de Pontedeume.



Hacen también un llamamiento a la prudencia y responsabilidad para que los festejos se puedan desarrollar con todas las garantías que exige la actual situación sanitaria. Aunque el acceso a la mayor parte de las actividades será por orden de llegada hasta completar aforo, tanto para la exposición de mómaros como para las actuaciones de las orquestas es necesario registrarse de forma previa a través del enlace web disponible en la cuenta de Facebook de la comisión y en la página del Concello.



La muestra de los singulares personajes, que este año no podrán salir a la calle para animar a la población con sus bailes, estará instalada en los jardines de la Casa da Cultura y podrá ser visitada el martes (de 12.00 a 14.30; y el miércoles y el viernes de 11.00 a 14.30 horas).



También habrá que recurrir a este sistema de reserva previa para las actuaciones de las orquestas Claxxon, Satélites y Marbella, que animarán las noches del miércoles, jueves y viernes, respectivamente. Todas serán a las 22.00 horas en la Alameda y la apertura de puertas será a las 21.15 horas.



El programa festivo se complementa con muchas otras propuestas, entre las que se incluyen charlas, torneos, magia, actuaciones musicales y el tradicional concurso de frutas. Este tendrá lugar el jueves en la Alameda y las inscripciones para participar en el mismo se tendrán que realizar antes del día 8. Este año no habrá sorteo de los lotes ganadores entre el público asistente, ya que estos serán cedidos al Banco de Alimentos de Pontedeume.



Tras las sesiones de cine al aire libre de ayer y la prevista para hoy, a las 22.00 horas, en Centroña con la proyección de la película “Los Japón”, mañana lunes será el turno para la charla que a las 17.00 horas ofrecerá el youtuber pescador defensor de la pesca sostenible, Rogelio Santos; para el torneo de pesca infantil organizado por el Club Náutico Entrepontes; y para la primera carrera nocturna Concello de Pontedeume.



Desde el martes y hasta el sábado se intensificará la programación –que puede ser descargada en el perfil de Facebook de la Comisión de As Peras 2021– con magia, actuaciones musicales como las de Termita, Guardianes del rock y Attic, pasacalles, teatro, el recital poético Ramiro Fonte o el concierto de Tanxugueiras del viernes a las 19.00 horas.



Muchas propuestas con la que la comisión tratará de animar el pueblo en una edición en la que no será posible celebrar ni la cucaña ni la tradicional sesión pirotécnica que cada año pone el colofón a los festejos.