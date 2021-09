Vecinos de Fene y Cerdido se manifiestan en A Coruña contra el cierre de oficinas bancarias

Vecinos de Fene, concretamente del barrio de San Valentín, y de Cerdido participaron ayer junto a sus alcaldes en una movilización convocada en A Coruña en contra de los cierres de sucursales de Abanca tanto en estos municipios como en los de A Baña, Zas y Vimianzo.





La protesta arrancó en los Cantones coruñeses a las 11.30 horas encabezada por los cinco regidores y después avanzó hacia la sede de la entidad, donde se alternaron con música, cazos y bocinas las reivindicaciones principales: que Abanca recule en su intención de clausurar oficinas y que le garantice al vecindario servicios y atención presencial de cercanías.





En la misma jornada de ayer el gobierno de Fene –BNG, PSOE y EU– llevaba a pleno una moción instando a la Xunta y al Estado a que medien en este conflicto. El texto, aprobado en la sesión, solicita al gobierno autonómico que lleve a cabo “todas as accións precisas diante da dirección de Abanca para evitar o peche da oficina de San Valentín”, lo que también supondría, “a perda de postos de traballo e de servizos á poboación”.





La moción propone que la Xunta “exerza as súas competencias exclusivas en materia de consumo” para forzar á entidade a que preste servizos bancarios “de calidade e co persoal, as instalacións e horarios precisos”, recordando que es la población “máis vulnerable” –sobre todo personas mayores– quienes padecerán las consecuencias del cierre de la oficina de San Valentín y el traslado de los servicios a la situada en la avenida Naturais de Fene.





Medida de presión

Además, como medida de presión y para mostrar su disconformidad con el cierre, el gobierno ha decidido no acudir hoy –10.000 horas–a la presentación de la exposición “Fillos do Océano” del fotoperiodista Javier Teniente, concertada desde hace cerca de un año con Afundación Obra Social Abanca.





El gobierno agradeció a Afundación la cesión de esta muestra que estará del 3 al 29 de septiembre en la Casa da Cultura-Museo do Humor de la localidad, pero declina su participación en el acto inaugural como muestra de rechazo ante su política de cierre de sucursales. “Tanta obra social son as accións culturais como garantirlle á veciñanza, a maioría de idade avanzada, que poida ter servizos financeiros básicos preto da casa”, puntualizó el alcalde, Juventino Trigo.