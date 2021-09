El Área de Ferrol activa un teléfono para citas de vacunación del covid

Con el fin de facilitar que no quede nadie sin vacunar por no haber podido asistir a la cita, por tener que pasar algún confinamiento o plazo desde la enfermedad y de modo que las cuestiones telemáticas no dificulten la posibilidad, el Área Sanitaria de Ferrol pone a disposición de los ciudadanos una nueva vía para solicitar cita para vacunarse del covid. Así, a partir de ahora además de la posibilidad que se ofrece en la página web del Sergas y en la aplicación Sergas Móvil se podrá solicitar cita en el número telefónico 981 443 800 o bien de forma directa en el punto administrativo que se ha instalado en la plaza de España –donde antes se llevaban a cabo los test de antígenos–.





Mientras se facilitan las posibilidades para completar la vacunación en esta Área, los casos activos de la jornada de ayer continúan en descenso en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Así, los datos facilitados por el Sergas dejan en esta Área en la jornada de ayer 507 casos activos, lo que supone 22 menos que en el día anterior.





Las hospitalizaciones, tanto en planta como en cuidados intensivos se mantienen, sumando 22, cinco de ellos en UCI. Los datos de ayer incorporaban 15 nuevos casos, una cifra semejante a la de las últimas jornadas.





La buena noticia está en las residencias de mayores, donde por fin desaparecen los activos por covid, con la última alta médica a uno de los pacientes de la residencia de mayores San Estebo de Perlío, en el concello de Fene, donde llegó a haber 19 casos.





Alumnos de Medicina realizarán en Ferrol las prácticas clínicas de este curso académico



Un total de 14 alumnos de sexto de Medicina realizarán este curso académico sus materias de práctica clínica en el Área Sanitaria de Ferrol. Ayer fueron recibidos en el Marcide con el fin de iniciar esta misma semana su labor hasta el mes de mayo del próximo año. Se trata de la séptima promoción de alumnos de esta modalidad formativa de la facultad de Medicina de Santiago de Compostela que acoge el Área ferrolana, ya que hasta el año 2015 los alumnos acudían solo en períodos no lectivos, en verano.





Con esta formación, los alumnos concluirán sus créditos para la obtención del título de médico tras haber superado los exámenes de la USC.





El acto celebrado ayer consistió en un recibimiento por parte del gerente del Área Sanitaria de Ferrol, Ángel Facio Villanueva; la directora de Procesos de Soporte, Amparo Fondevila López; el responsable de Docencia, Ramón López de los Reyes; y otros profesionales que supervisarán estas rotaciones.





Ángel Facio indicó a los asistentes que “o que pode aportar esta Área Sanitaria é a ilusión dos e das profesionais que sacan tempo para a vosa formación; e nas prácticas apréndese de todos, sanitarios e non sanitarios”, y recordó a los que ahora inician esta formación que “se trata ó enfermo e non só a súa enfermidade” y les insistió en que “sodes moi importantes, que a sociedade vos precisa e nós tamén”.