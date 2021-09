Un verano que pasó del julio más lluvioso al agosto más seco de los últimos años

Cuando empieza el mes de septiembre y con él la rutina de trabajo o estudios de la mayoría de los ciudadanos –aunque la estación no concluirá hasta el día 22–, pocos tienen la impresión de que el verano ferrolano ha sido bueno, en lo que a condiciones meteorológicas se refiere.



Tras un julio de los más lluviosos –trece días con precipitaciones–, muy cubierto –solo 212 horas de sol– y con bajas temperaturas –18,4 grados de media–, el mes de agosto no recibió tampoco muchas felicitaciones. Sin embargo, los datos facilitados por Meteogalicia desde la estación meteorológica de Ferrol, instalada en el CIS de A Cabana, dejan de manifiesto que este agosto ha sido mucho mejor que el mes pasado y también que los de los últimos años.



Así las cosas, el mes que se cierra solo ha contado con cuatro días de lluvias, una cifra muy inferior a la registrada en los primeros meses de verano –ya que en junio se contabilizaron 11 días de lluvia, en Ferrol, y en julio se alcanzaron los 13–, algo que no es propio del mes de agosto en esta zona, sobre todo si se compara con años anteriores, en los que el tiempo de agosto era “peor” que el de julio. De hecho, el agosto de 2020 sumó medio mes de lluvias, una cifra que batía casi récords históricos, pero que, pese a estos datos, no es rara, ya que más de la mitad de los años el mes de agosto supera la decena de días del mes con lluvia.









Temperaturas





Pese a haber sido un mes seco el que acabó ayer, no se puede caracterizar, sin embargo, por unas altas temperaturas, que serían más propias de un verano cálido como el vivido en la mayoría de la península, donde se habló continuamente de olas de calor, que en este punto del mapa pasaron desapercibidas.



Los datos de Meteogalicia reflejan una temperatura media del pasado mes de agosto de 19,4 grados y aunque se disfrutó de alguna jornada de temperaturas bastante superiores, también hubo otras en las que no se subió de los 15 grados. En este caso, si bien llovió menos que otros veranos, no hizo más calor, de hecho las temperaturas son similares al histórico de agosto en la zona.





En el mes que acabó ayer se contabilizaron cuatro días de lluvia frente a los 15 del mismo período de 2020 y al pasado julio, con 13 días con precipitaciones



Tampoco hubo excesivas horas de sol a lo largo del mes, 255 en total, eso sí, superiores a las de julio de este año, que con 212, fue el mes de verano con menos sol desde que Meteogalicia cuenta con datos.



La despedida del mes de agosto también ha sido buena, con la jornada de ayer soleada y de playa –el mes de agosto ha contado, sin embargo, con muchos días ventosos que impidieron el disfrute de los arenales– y las previsiones para las primeras fechas de este mes de septiembre, de regreso generalizado a la cotidianidad, no anuncian lluvias, si bien parece que el sol estará parcialmente oculto por las nubes e incluso se contempla alguna tormenta eléctrica para las próximas jornadas.



De todos modos, en los últimos años el mes de septiembre no se ha diferenciado mucho de los dos anteriores, con temperaturas o días de lluvias similares.