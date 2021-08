La demanda de vacunas por autocita no cubre ni la mitad de los huecos

Entre el 80 y el 90% de la población del área que se puede vacunar tiene ya la pauta completa. Son cifras referidas a quienes tienen tarjeta del Sergas que Sanidade hizo públicas el domingo. Con este alto porcentaje de cobertura, y con jóvenes que ya tienen la primera dosis pero esperan la segunda, el número de personas que quieren inmunizarse pero todavía no han podido se reduce. Para ellos se ha abierto el sistema de autocita, a través del cual se solicita día y hora para acudir a los centros de vacunación. Ayer y hoy la reserva era para los jóvenes de 12 a 19 años, con el objetivo de que lleguen al inicio de curso con al menos una dosis puesta. Se reservaron 1.550 huecos, la mayoría ayer (950), pero se inyectaron 350 dosis, lo que no llega ni a la mitad de lo disponible.



Es una situación que se repite en el resto de Galicia y que no coge por sorpresa a los responsables del área sanitaria, que indican que, aunque lo deseable sería poner cuantas más vacunas mejor, se abren muchos huecos para la población que queda y la previsión es que haya citas libres.



Las administraciones masivas continúan, sin embargo, para las segundas dosis, que se espacian 21 o 28 días desde la primera, según sean de Pfizer o de Moderna. Esta semana se pondrán 6.100 al grupo de 20 a 29 años, entre hoy, mañana y el sábado.



Según avance el proceso y en función de cómo evolucione la autocita, se tomarán decisiones respecto al uso o no de estos grandes espacios de vacunación por los que han pasado miles de personas a diario en los últimos meses.





Descenso continuo





Los casos de coronavirus en el área sanitaria de Ferrol prosiguen su descenso y en los datos publicados por el Sergas se indicaba ayer que había 586 personas con la infección en curso (24 menos que el día anterior). La media de altas de los últimos días está por encima del medio centenar diario y los nuevos casos detectados se sitúan en cifras anteriores al comienzo de la ola estival. En las últimas cifras eran 18 los diagnósticos en 24 horas, con lo que la incidencia sigue su descenso, algo que se percibe, en consecuencia, en el detalle de la situación municipal, para la que se aguardan cambios para mejor en la próxima revisión del comité clínico.



Hay cinco municipios en los que no se han detectado casos en al menos dos semanas. Son As Somozas (está así desde febrero), Monfero, Cerdido, San Sadurniño y A Capela. Todavía Ares y Cariño se sitúan por encima de los 500 puntos de incidencia y entre 250 y 500 (que aún marcaría un riesgo extremo de transmisión) estarían Ferrol, Pontedeume, Mugardos y Cabanas.



En el Marcide, hay 30 personas ingresadas, cinco en la UCI (dos menos) y 25 en planta (una más). Los fallecidos siguen en 227.