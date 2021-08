Hace 25 años: Desactivan una bomba de ETA en Portonovo y Ferrol quiere ampliar el puente de As Pías

El periódico del 25 de agosto de 1996 abría su edición con la noticia de que el comando de ETA ya abandonó Galicia y la intención del Ayuntamiento de Ferrol de ampliar el puente de As Pías.





Desactivan un explosivo de ETA en una playa de Portonovo

Un artefacto explosivo fue desactivado, a media mañana de ayer, por efectivos de la Guardia Civil en las proximidades de la playa de Sanxenxo. Con éste son ya cuatro los artefactos explosivos que las fuerzas de seguridad del estado desactivan en lo que va de semana. Las características de la bomba, de escasa potencia, son similares a las de los artefactos hallados en Santiago y en Baiona. El comando itinerante de ETA, al que los investigadores responsabilizan de estas acciones, podría haber abandonado ya Galicia, según informó ayer Radio Nacional.









Ferrol quiere ampliar el puente de As Pías

Demarcación de Carreteras no está por la labor de dotar al puente de As Pías de un tercer carril. Así lo entiende el concejal delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ferrol, Román Cenalmor, quien ha solicitado la elaboración de un informe técnico para conocer si el puente podría soportar, desde el punto de vista de la ingeniería, dos aceras volantes a los lados. El único argumento aportado por Demarcación de Carreteras para rechazar el proyecto que promueve Cenalmor es que el puente no soportaría el peso de estas estructuras volantes.





Drake no era tan sanguinario y despiadado

El corsario inglés Francis Drake, famoso saqueador de barcos y puertos españoles, "no fue tan despiadado y sanguinario" como cuenta la leyenda, según la tesis defendida por el escritor y periodista Daniel Hortas en su última novela, "El caballero de Galicia". Daniel Hortas afirmó que existen documentos en los que se demuestra que Drake, de cuya muerte se cumplen ahora cuatrocientos años, "era muy piadoso y no se ensañaba con sus víctimas". La mala imagen que se transmitió de él y otros corsarios ingleses "arranca de la pretensión española de mantener el monopolio comercial con la América colonial".













Un chico diez con una chica diez

El chico 10 tiene una chica 10. Cavilaban las coruñesas sin compromiso amosoro quién sería la afortunada y a todas les podemos decir que el sabio Cupido, en alarde de puntería, unió los corazones de Eva María Reboredo, de 25 años, morena, escultural y vecina del Agra del Orzán, con el ferrolano José Ramón Gutiérrez Villar, Míster España. Ocurrió en el "No ve no ve 9º B", movido pub del Orzán, hace medio año. Ahora están unidos por la pasarela. Eva, de 172 metros ("El peso no te lo digo", recalca coqueta), se dedicó al modeleo en tiempos no muy lejanos y ahora está al frente del mostrador de "Cachemire", una tienda de la calle Rosalía de Castro. Él trabaja como modelo, ejerce de relaciones públicas en el pub Bugatti del Orzán y aún tiene tiempo para su novia.









Betanzos y Endesa quieren demostrar que son los mejores

Llegó la hora de la verdad para el Endesa, que entrena Francisco Melo (en la foto), y el Betanzos, ya que ambos conjuntos disputarán la gran final de la IX Copa de Fútbol Diputación Provincial de A Coruña. El Betanzos defiende el título de campeón conseguido en la pasada edición. La final de esta competición se celebra en el "García Hermanos" de la villa brigantina a partir de las seis y media de esta tarde.