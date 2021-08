Hace 25 años: El comando itinerante de ETA y homenaje a Rodríguez Bereijo en Cedeira

El periódico del 23 de agosto de 1996 abría su edición con los coletazos de la bomba de ETA descubierta el día anterior en la Alameda de Santiago, que fue puesta por un comando itinerante, y el homenaje que Cedeira le brindó al presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo.









Un comando itinerante de ETA cometió los atentados en Galicia

Un comando itinerante de ETA formado por dos personas jóvenes, posiblemente con mochilas, es la hipótesis principal que barajan los equipos de investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre la autoría de los paquetes explosivos hallados el pasado jueves en Baiona y Santiago. El delegado del Gobierno en Galicia, Juan Miguel Diz Guedes, aseguró ayer que la investigación policial sigue en marcha y aunque se negó a facilitar información técnica sobre los dos artefactos, alegando medidas de seguridad, no cuestionó en ningún momento que la mano de ETA estuviera detrás de ambos intentos de atentado. Diz Guedes pide a los ciudadanos que informen a la Policía sobre personas y objetos extraños y que en ningún caso manipulen paquetes sospechosos.









El presidente del Constitucional fue homenajeado en su Cedeira natal

Emoción, palabras de agradecimiento, constantes referencias a la democracia, a la tolerancia y al pueblo cedeirés fueron algunas de las notas predominantes ayer en el acto de entrega del título de Hijo Predilecto de Cedeira al presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, en un homenaje que él interpretó como el reconocimiento público de un pueblo a los valores representados en la Carta Magna: libertad, igualdad y pluralismo.









Leopoldo Ibáñez: "El torneo será un éxito"

El concejal de deportes del Ayuntamiento de Ferrol, Leopoldo Ibáñez, lleva menos de un mes en el cargo y su primera gestión al frente de la concejalía fue la de buscar los equipos para el trofeo "Concepción Arenal". "Creo que el cartel de este trofeo es idóneo porque se van a enfrentar dos equipos que antiguamente tenían grandes rivalidades pero que, en la actualidad, se encuentran en situaciones muy distintas. Lo que pasa es que el Racing este año creo que ha hecho un equipo de Segunda División y el Deportivo lleva varias temporadas en la cresta del fútbol español, por lo que nos pareció que el enfrentamiento era atractivo".





Milovanovic explota

John Benjamin Toshack decidió a principios de semana otorgar los dorsales de cara a la próxima temporada. Están todos, excepto el yugoslavo Branko Milovanovic y el madrileño Pedro Riesco. Riesco ya tenía, a la vista de sus declaraciones, asumido su futuro. Sin embargo, Branko Milovanovic explotó ayer, una vez concluido el entrenamiento, y habló largo y tendido sobre su situación actual. Milovanovic dijo sentirse "dolido" por la decisión del entrenador del Deportivo: "Pertenezco a esta plantilla y no puedo estar al margen de ella. No entiendo en absoluto la postura de Toshack y, la verdad, me dolió su decisión de dejarme fuera".









Dos ferrolanas, en el Mundial junior de Sidney

Las atletas ferrolanas del club "Ría de Ferrol" Laura Ferreiro y Rocío Rodríguez se encuentran en Sidney (Australia), donde competirán a partir de hoy en las pruebas del Campeonato del Mundo Junior, que se termina el próximo domingo. La primera en participar será Rocío Rodríguez Longa, en las eliminatorias de 1.500 metros lisos, a partir de las nueve de la mañana, hora australiana, que será la una de la madrugada en España: "Pasar a la final es muy complicado porque hay gente de un gran nivel que incluso en algunos casos ha participado en la Olimpiada de Atlanta, pero voy a intentarlo con todas las ganas del mundo". Laura Ferreiro Calvo admitía que en marcha "el nivel es altísimo", y la prueba es que allí estaba "la campeona del mundo absoluto".