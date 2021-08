Xunta y hosteleros estudian ampliar aforos en base al cumplimiento de las normas antiCovid

Xunta y representantes del sector de la hostelería han analizado una ampliación por tramos de los aforos de los locales, de acuerdo al cumplimiento de las "normas antiCovid", según ha informado el Gobierno gallego y ha ratificado el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, Cheché Real.





Al encuentro, han asistido el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, además de representantes de la hostelería.





Según ha informado el Ejecutivo gallego, la Consellería de Sanidade remitió a los representantes hosteleros un documento elaborado por la Dirección Xeral de Saúde Pública en el que se recogen los indicadores que permitirán una mayor apertura de los locales de ocio. "Se trata de un marco definitivo y estable para el sector de la hostelería que ofrece un sistema general para toda Galicia", indica.





Además, añade que este documento, todavía abierto, y a la espera de recibir y estudiar los alegatos que el sector presente, "abre un nuevo marco en el que el cumplimiento de medidas anticovid extraordinarias, como son la instalación de medidores de CO2 con sondas para limpiar el aire, el uso de menús QR, emplear manteles de un solo uso o llevar a cabo una mayor limpieza periódica de los locales, conllevaría una ampliación por tramos de sus aforos".





Con todo, precisa que el documento final se someterá el análisis por parte del comité clínico para su aprobación y posterior puesta en marcha. Sobre el encuentro, el conselleiro de Sanidade ha señalado, a preguntas de los periodistas, que se trataría de un modelo con "más flexibilidad y de forma más planificada" y "no tan pendientes" de la incidencia.





Respecto a la petición de la apertura de las barras y la flexibilidad de horarios, ha dicho que es "difícil de sostener porque la distancia de seguridad es más difícil de alcanzar".





"No es una línea en la que estemos trabajando ahora mismo, aunque no hay nada cerrado", ha añadido Comesaña, que también ha apostillado que no se plantea en cuanto a horarios. A la vez, ha defendido un "ocio controlado y seguro" como la mejor "alternativa" en el actual contexto. De nuevo, ha lamentado que no se autorizase el certificado Covid, aunque trasladó el respeto por la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).





VALORACIÓN DE HOSTELEROS

En cuanto a la reunión, el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia, Cheché Real, ha precisado a Europa Press que serían niveles que no se basarían, para determinar los aforos, en la incidencia de contagios, si no en las medidas que implemente el hostelero. "Medidas con una declaración responsable", con un control de la misma por parte de Sanidade, según ha apuntado.





"Sin imponer nada", ha sentenciado, precisando que la subida de un nivel a otro, y la posibilidad de tener más aforos, estaría condicionado al cumplimiento de las citadas medidas antiCovid y con la exigencia de incrementar las medidas de seguridad a este respecto si se quiere pasar a un nivel con más aforos.





Como la Xunta, ha confirmado que estas cuestiones aún están por concretar de forma definitiva.





Mientras, no se ha pronunciado sobre el contenido del auto emitido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) con los argumentos del fallo que ya adelantó el sábado para rechazar la exigencia del certificado Covid en la hostelería. No obstante, y tras considerar positiva la citada medida, ha considerado que los jueces "se basan en leyes que son de hace años, pero los tribunales superiores no son técnicos sanitarios, ni virólogos, ni científicos".





En cuanto al último cambio de restricciones por parte de la Xunta, el también presidente de los hosteleros de Lugo se ha mostrado "medianamente satisfecho". "Queremos más para llegar a conseguir el cien por cien de nuestros espacios y recuperar el cien por cien de nuestros horarios", ha reconocido.





Desde Hostelería Federada Galega (Hosfega), su vicepresidente, Sergio Fernández, ha asegurado que no fueron convocados a la reunión y ha eludido valorar el contenido de la misma hasta que las propuestas no se recojan en documento.





Con todo, y por lo que ha trascendido, ha asegurado que "muchas medidas" las llevan reclamando "desde hace más de un año, con nuestro plan de rescate".





Además, se han mostrado "abiertos al diálogo" para alcanzar acuerdos.





Mientras, sobre el auto del TSXG, y a la espera de conocer su contenido con más detalle, ha respaldo el comunicado remitido por Lugo Monumental para quien el alto tribunal gallego respalda su postura.





"El 'pasaporte Covid' no solo no es legal, sino que ha sido inútil y, lo que es más grave, ha puesto en peligro al personal de hostelería no vacunado y a los clientes que entraban con PCR negativa". Además, espera que la Xunta de Galicia "tome nota de esta situación y anule de inmediato las restricciones en exterior (en terraza) y modere las de interior en función de los contagios reales en el sector de la hostelería o en otros indicadores relevantes".