Hace 25 años: El Racing presenta a Maestre y Aguilar y los socorristas amenazan con la huelga

El periódico del 17 de agosto de 1996 llevaba a portada el triunfo de Abraham Olano en la Volta a Galicia, la amenaza de los socorristas, que pretenden ir a la huelga en Ferrol si no cobran, y la presentación del Rácing de sus dos nuevos fichajes, Maestre y Aguilar.









Rajoy anuncia unos presupuestos "duros" para converger con Europa

El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, aseguró ayer en Pontevedra, donde se encuentra de vacaciones, que los criterios de convergencia con Europa obligarán al Gobierno de José María Aznar a presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 1997 "duros y estrictos". Mariano Rajoy señaló que el Gobierno tendrá que tomar "medidas impopulares" determinadas por los Acuerdos de Maastrich que, según dijo, son asumidos por el Ejecutivo y que supondrán "sacrificios económicos" para el próximo año.





Los socorristas de Ferrol reclaman el pago de sus gratificaciones

Los socorristas que cubren el servicio de salvamento en los arenales ferrolanos no han percibido todavía sus emolumentos por este concepto, que son 1.800 pesetas diarias por permanecer en los puestos desde las once de la mañana hasta las ocho de la tarde. A pesar de la escasa cuantía de las aportaciones que reciben estos jóvenes, en su mayoría titulados y con formación específica, la Cruz Roja no ha podido hacer frente al pago, debido a que todavía no ha percibido el dinero del convenio suscrito con el Ayuntamiento. Los socorristas, que son una veintena entre Doniños, San Jorge y Cobas, conceden de plazo hasta el martes antes de dejar sus puestos.













El Fabril recibe a un Racing muy motivado

Esta tarde, a las seis, el Fabril Deportivo recibe a visita del Racing de Ferrol, en partido correspondiente a la Copa Diputación. Ambos buscarán hoy una plaza para las semifinales de esta competición copera. En la tarde de ayer fueron presentadas las últimas adquisiciones del Racing de cara a la próxima temporada. Se trata de dos defensas con experiencia en categorías superiores y que vienen a cubrir la parcela que, a juicio del entrenador, Carlos Simón, necesita. Fernando Maestre es un defensor que juega en la banda izquierda y que ha jugado los cinco últimos encuentros en las filas del Villarreal. Por su parte, Mariano Aguilar llega del Atlético de Madrid y juega en el centro de la defensa. Unida a la llegada de estos dos nuevos jugadores, ayer se confirmó la baja del centrocampista Oscar Engonga.





Simulacro de derbi

El Deportivo salió derrotado de Balaídos frente al Celta (3-1) en el partido inaugural del Trofeo Ciudad de Vigo, que fue un simulacro de derbi entre estos dos equipos. Ninguno de los dos técnicos dispuso de sus mejores hombres. Es más, el Deportivo llegó a jugar al mismo tiempo con cinco futbolistas que tienen licencia con el Fabril. La Liga, en la segunda jornada, debe ser otra cosa.