Ares mantiene su buena línea en Rianxo

Regata “loca” la disputada ayer en las aguas de Rianxo en la que fue la primera edición de la Bandeira Barbanza Arousa y la primera de las cuatro paradas de la Eusko Label Liga durante este mes de agosto en Galicia.



Una locura que, afortunadamente, no alcanzó a las tripulación de la “Santa Olalla” aresana que, en una seria competición, se mantiene en la novena posición de la general tras ocupar este mismo lugar en Rianxo. Los remeros de Pendo supieron darle la vuelta a un discreto primer largo, a pesar de contar con el viento a favor, en el que era la tripulación de la Lekittarra la que ocupaba la primera posición. Eso sí, con diferencias muy pequeñas respecto tanto a los aresanos como a Tirán y Zarautz.



Fue en el segundo largo, y con el viento en contra, cuando “apretaron” los de Ares y los de Lekeitio se desinflaron –cabe recordar que esta tripulación vasca tuvo que estar confinada y no pudo remar la pasada semana–. Con la primera posición prácticamente asegurada para Ares, no tanto por su ventaja, sino por ritmo y sensaciones, la pelea se dio por detrás de ellos. Con una tripulación de Tirán que, como en otras pruebas, fue de menos a más y, primero, aprovechándose de la inactividad de los de Lekeito y después mostrándose más frescos que los de Zarautz. De hecho, los de Moaña pasaron de ocupar la última posición de esta primera tanda a superar a sus adversarios para hacerse con la segunda, toda vez que dar caza a los Pendo era tarea imposible. Una buena jugada para las tripulaciones gallegas que, si bien, no fue tan aprovechada por los de Tirán al superar el colista Zarautz a Lekittarra. Tras esta guerra llegó otra, una en la que la Donostiarra, en la segunda tanda, marcó un gran tiempo de 19:59.90 que ponía las cosas muy complicadas a una tanda de honor que ya desde el inicio fue más lenta. Santurtzi lo intentó hasta la última palada, si bien finalmente solo décimas separaron a estas dos tripulaciones, con los de San Sebastián logrando su primera bandera. Hoy los botes competirán a las 12.13 horas en Boiro.