Narón licita en 1,98 millones la gestión de las escuelas infantiles

El Ayuntamiento de Narón acaba de licitar en 1.985.801 euros la gestión de las escuelas infantiles municipales de A Solaina, A Gándara y Piñeiros por un período de dos años.



Como se informa desde el consistorio, las empresas interesadas en presentar sus ofertas disponen de plazo hasta el próximo 27 de agosto para presentarlas formalmente en el edificio municipal. Explican además desde el gobierno que preside Marián Ferreiro, que “os plegos deste contrato están publicados na Plataforma de Contratación do sector público, podendo tamén consultarse dende a páxina web do Concello: www.naron.es, no apartado do Perfil do contratante”.



El contrato en cuestión incluirá el servicio educativo principal de los tres centros escolares, así como “a acollida, permanencia, o servizo de comedor, o de limpeza e actividades complementarias”. Las aportaciones económicas del Concello se realizarán en tres anualidades, debido a que, según las previsiones actuales, “o novo contrato estará en vigor dende o vindeiro 1 de setembro ata o 31 de agosto de 2023”, informan desde el consistorio local. “En base a eses datos, este ano abonaríanse 248.226 euros, o vindeiro ano unha partida de 992.905 euros e no período de servizo de 2023, de xaneiro a setembro, os 744.679 euros restantes”, detallan.



Cada una de las tres escuelas infantiles municipales de Narón cuenta con seis unidades y 82 plazas de atención simultánea, distribuyéndose del siguiente modo: dos unidades de 0 a 1 año (se ofertan 16 plazas en total); dos unidades más de 1 a 2 anos (26 plazas en total) y otras dos de 2 a 3 años (40 plazas en total).



Los centros deberán prestar sus servicios de lunes a viernes durante todo el año y en horario de 7.30 a 20.00 horas, “contemplándose organizacións especiais nos meses de xullo e agosto en función da demanda, e tamén posibles cambios no horario atendendo ás necesidades do servizo”, especifican desde el Ayuntamiento naronés.



Las prestaciones que ofrecerán las citadas escuelas infantiles de A Solaina, A Gándara y Piñeiros por parte de la adjudicataria son los servicios de educación principal, es decir el desarrollo del proyecto educativo; acogida y permanencia de los menores en estos espacios, comedor, limpieza, actividades complementarias y otros que la entidad oferte defina como complementarios.