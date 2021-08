Hace 25 años: Camino de Santiago hasta Astano y nuevo entrenador para O Parrulo

El periódico del lunes 5 de agosto de 1996 abría su edición con la posibilidad de una tregua de ETA y con la primera medalla olímpica para el balonmano español.





Las Xuventudes Socialistas no acatan las órdenes de Madrid

La dirección de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XXSS) que había sido desautorizada por la ejecutiva del partido en Madrid, decidió ayer, en un congreso celebrado en La Coruña, romper con las juventudes Socialistas de España. Serán una organizaciónautónoma, vinculada al PSdeG y al margen de las Juventudes Socialistas de España. Asimismo, se nombró a la nueva ejecutiva, en la que fue reelegido como Secretario General David Balsa, cuya candidatura obtuvo118 votos de un total de 121.









El Camino de Santiago pasó ayer por los astilleros de Astano

El estudio de la realidad gallega a través del camino de Santiago llevó ayer al grupo de alumnos de segundo ciclo de Humanidades de Ferrol a recorrer por mar la distancia existente entre la villa de Cedeira y el dique número dos de los astilleros navales de Astano, situados en la ría de Ferrol. Esta experiencia se enmarca dentro del proyecto de investigación “Aulas no Camiño”, iniciativa promovida por la Facultad de Humanidades, respaldada por la Universidad de La Coruña, la Xunta de Galicia, el Ateneo Ferrolán y los municipios de Ferrol, Fene y Neda. Tomaron parte un total de 15 alumnos que, a partir de ahora, recorrerán a pie la ruta Xacobea.





El programa de fiestas comenzó con la Romería Internacional

Con la celebración de la Romería Internacional se iniciaron ayer las fiestas de verano de la ciudad de Ferrol. El programa festivo se desarrollará hasta el último día del presente mes y consta de conciertos, representaciones teatrales, actos institucionales y sesiones de fuegos artificiales. Además, están previstos programas especiales para niños y diversas competiciones deportivas.





Resultan arrollados por un coche cuando presenciaban un rallie

Dos jóvenes que se encontraba presenciando la prueba deportiva de automovilismo de la “Subida al Eume”, celebrada ayer en Ferrol, fueron arrollados por uno de los vehículos participantes, según informó el Gobierno Vivil de La Coruña. Roberto C. A., de 14 años, resultó herido grave, y el joven Fernando A. F., de 19, herido leve en el accidente transcurrido a las 10:30 durante la prueba deportiva que discurría por la carretera LC que une Fenosa con el embalse del Salto del Eume en la localidad de As Neves.









Otra oportunidad para el entrenador de O Parrulo

La historia del técnico ferrolano Pablo Prieto no deja de ser curiosa. Abandonó el equipo de O Parrulo Indunor de una forma sorprendente, dejando tras de sí un tremendo sinsabor por su inexplicable actitud. Ahora, también de forma inexplicable, no podía ser de otra forma, vuelve a su equipo de toda la vida, lleno de ilusión, pidiendo perdón a todo el mundo por una actuación que él mismo no acierta a explicar. Pablo Prieto es ahora un hombre nuevo, lleno de proyectos, de ilusiones y en busca de la identidad perdida.