Cooperativa y Concello lanzan una campaña por el pimiento de O Couto

El Ayuntamiento de Narón y la Cooperativa do Val estrechan lazos tras la firma, ayer, de un acuerdo de colaboración. El concejal de Promoción Económica, David Pita, y la gerente de la cooperativa valexa, Marta Vázquez, presentaron en las últimas horas la campaña promocional del pimiento del Couto que impulsan conjuntamente, aunque en los carteles el producto coincide con otra campaña en las vallas publicitarias del pimiento de Herbón.



El edil naronés, explicó que la finalidad de esta iniciativa “é dar valor a este produto, que conta coa distinción da Indicación Xeográfica Protexida (IXP), incrementado o seu valor engadido e tamén destacando as posibilidades que ofrece a súa produción”.



David Pita aclaró que la campaña consiste en la instalación de cinco vallas publicitarias del pimiento del Couto, que se instalarán en diferentes localizaciones del término municipal, concretamente en la carretera de Castilla, en Piñeiros; Castilla-Ponte das Cabras; Centro Comercial Odeón; Polígono de A Gándara-rotonda de Alcampo; carretera de Catabois, dirección Arquitecto Marcide y en la zona de Parque Ferrol.





La promoción en marcha es una apuesta del municipio por el producto de proximidad y el local en especial







Asimismo, la campaña incluye también el reparto de material informativo sobre la historia de este producto de la huerta naronesa y con la receta tradicional y también se repartirán bolígrafos promocionales. “Temos que apoiar o pemento do Couto como produto local e de proximidade”, aseguró el edil de Promoción Económica, quien insistió en que a través de esta iniciativa “apostamos por destacar que estes pementos non pican, o que os diferencia doutros que podemos atopar no mercado nestas datas”.



Por su parte, la gerente de la Cooperativa do Val, Marta Vázquez, agradeció la colaboración del Concello en esta campaña e indicó que “o pemento do Couto é un produto digno de ensalzar”. En cuanto a la producción del mismo Vázquez recalcó que se trata “dunha fonte de ingresos para moitos proudutores e produtoras da zona, a maioría deles vencellados á cooperativa, pero hai moitos máis”. También indicó que se trata de “un dos mellores produtos da zona, un pemento doce, con IXP propia e que ensalza a economía de proximidade dende un punto de vista moi importe, porque se xera na zona dende o inicio”.



En la actualidad, tal y como señaló la gerente de la cooperativa naronesa la producción se encuentra en su máximo anual. “Comericalizamos de xuño a setembro, e este ano hai moita produción, polo que contamos doblar as vendas do ano pasado”, aseguró Vázquez.



Por su parte, el concejal David Pita se mostró confiado en que la campaña publicitaria puesta en marcha obtenga los resultados esperados.