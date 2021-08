Fallecen dos personas en el CHUF y las víctimas del covid suben a 222

Dos hombres de 94 años de edad fallecieron el domingo 1 de agosto en el Arquitecto Marcide, según informó el Sergas a última hora de ayer. El número de víctimas mortales del coronavirus en Ferrolterra sube a 222, cinco de ellas correspondientes a esta nueva ola de contagios.



La cifra de personas ingresadas con covid en el hospital Arquitecto Marcide asciende hasta las 25, tres más que el día anterior. Son 19 en planta y 6 en la Unidad de Cuidados Intensivos (estos últimos, sin variación). El incremento tras el fin de semana, cuando las altas son más raras, es habitual, y habrá que ver cómo se comporta la hospitalización en esta cuarta ola de coronavirus, que todavía no ha tocado techo en el área sanitaria de Ferrol. Las cifras publicadas por el Sergas ayer (referidas a la situación a las seis de la tarde del domingo) indicaban una nueva subida de casos activos, hasta los 981, consecuencia de un dato de nuevos diagnósticos que volvía a superar el medio centenar (67 más en el cómputo total de afectados).



La situación parece dar signos de mejoría en los últimos siete días (muy leves y desigualmente repartidos, puesto que hay municipios que suben con fuerza). Sin embargo, la incidencia acumulada en las últimas dos semanas enciende las alarmas. Los cuatro municipios que superan los 10.000 habitantes (Ferrol, Narón, Fene y As Pontes) están en un nivel de transmisión extremo, superando incluso los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En localidades con menos población, en las que con unos pocos casos esta cifra sufre grandes oscilaciones, se llega a superar los 1.500 (es el caso de A Capela). Solo As Somozas resiste desde hace casi seis meses el embate del coronavirus.



La residencia Santo Estevo, en Perlío (Fene), mantiene los 18 casos activos, sin variaciones respecto de los últimos datos facilitados desde el Sergas.









Repesca en la vacunación





El de ayer fue día de repesca en la vacunación, por lo que FIMO presentaba un aspecto tranquilo, sin el movimiento de otras ocasiones. Estaba prevista la inoculación de 500 dosis y a media mañana se había completado el proceso. Hoy y el jueves se retoman las primeras dosis al grupo de entre 20 y 29 años y algunos menores, con 1.600 vacunas cada día. El miércoles, 1.050 treintañeros completarán la pauta.



Esta semana el ritmo es menor, a la espera de que el suministro de vacunas se incremente.