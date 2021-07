Narón restituye las pallozas del Oenach Atlántico y mejora su entorno

El Concello de Narón está acometiendo trabajos de mejora en el Oenach Atlántico, en la parroquia de Sedes. La alcaldesa, Marián Ferreiro, y el concejal de Servizo, Ibán Santalla, se desplazaron ayer hasta la zona de la feria del Trece para comprobar de primera mano cómo se desarrollan las labores de restitución de las pallozas de la zona y su entorno.





Las obras, que cuentan con un presupuesto de 18.000 euros, permitirán también colocar un seto perimetral cubriendo el entorno, de forma que ofrecerá mayor protección tanto a los elementos que allí se ubican como a las personas que se acerquen a la zona.





“Con estes traballos mellorarase o aspecto paisaxístico da contorna do Oenach Atlántico, un dos eventos culturais que a pesares de que nos dous últimos anos non se celebrou pola situación sanitaria, concentra unha grande afluencia de público”, indicó la alcaldesa. Al mismo tiempo, avanzó, “acondiciónanse as pallozas e os elementos que se atopan no recinto, tanto os reservados para animais como as pallozas de teito cónico, conservando no mellor estado posible estas construcións moi típicas en Galicia e un dos sinais de identidade da nosa comunidade”.





En las pallozas circulares ya se procedió a la reparación del techo cónico, restituyendo el brezo y colocando un plástico separador impermeable. En lo que respeta a los espacios reservados para guardar animales, también se está llevando a cabo la reparación del techo, que será de brezo, al igual que en las cónicas. Además, el proyecto incluye la retirada de los restos de seto existente y la plantación de laureles, de aproximadamente un metro de altura, que separarán físicamente las diferentes áreas y darán una mayor sensación de privacidad al entorno.