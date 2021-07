Listos para comer en Mercadona

Los cambios en el estilo de vida de los consumidores, más urbanitas o que buscan comodidad e inmediatez, han provocado un auge en la oferta de productos recién cocinados que ha llegado con fuerza a los supermercados que se han volcado en revolucionar el mundo gastronómico. Para responder a esta nueva necesidad, Mercadona ha desarrollado un nuevo espacio con platos recién preparados de calidad y variados con los que los clientes pueden mantener una dieta completa y equilibrada, la sección de Listo para Comer.





En agosto de 2018 la compañía lanzaba esta sección que cuenta con un amplio surtido de 35 platos distintos y que ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo para introducir diversas mejoras en la sección: desde la incorporación del surtido de asados en el Hot Deli, pasando por nuevas recetas saludables de pescado, hasta la introducción de un surtido específico de Navidad.





El origen del proyecto Listo para Comer se remonta a 2017, Mercadona detectó que existía una necesidad que no estaba cubriendo; los clientes pedían platos con productos frescos y preparados, para esos momentos determinados que no les apetecía cocinar. Construyó un Centro de Coinnovación ubicado en Burjassot (València), donde se mantuvieron sesiones de trabajo con los clientes, cocinó con ellos y partiendo de sus sugerencias, ideas y necesidades elaboró un amplio surtido de platos recién cocinados. Listo para Comer es un proyecto en constante evolución que se adapta a las necesidades del cliente a través de la coinnovación para enriquecer su surtido con nuevos platos, equilibrados y saludables. La compañía ha invertido, al cierre de 2020, 170 millones de euros en el desarrollo de esta nueva sección.









En Galicia hay 23 supermercados Mercadona que ya disponen de la sección de Listo para Comer, los últimos en incorporarla han sido las tiendas ubicadas en el Mercado das Travesas de Vigo, en el centro de Bertamiráns y en el parque empresarial de Nantes en Sanxenxo. Y en agosto se implanta este nuevo espacio en el supermercado Mercadona del barrio de Santa Marta en Santiago de Compostela.





Esta sección, además, potencia la sostenibilidad y los principios de la Economía Circular a través del uso de envases respetuosos con el medio ambiente, fabricados con cartón y pulpa de celulosa extraída de la caña de azúcar, la colocación de papeleras de reciclaje de plástico, cartón, orgánico y residuos y la disponibilidad de cubiertos reutilizables.





El actual ritmo de vida no deja mucho tiempo para cocinar, no obstante, comer bien y hacerlo con productos de calidad sigue siendo preferente para los consumidores, por lo que los nuevos espacios gastronómicos disponibles en los supermercados cubren las necesidades de aquellos que no quieren cocinar pero desean mantener una dieta equilibrada basada en alimentos frescos y de calidad.