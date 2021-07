Las playas de la comarca se llenan con la llegada de las altas temperaturas

La comarca registra hoy el cuarto día consecutivo con cielos despejados y altas temperaturas, algo que podría parecer normal al tratarse de mediados del mes de julio. Pero la realidad es que hasta la fecha el verano no había llegado a estas latitudes y la nota predominante ha sido la de temperaturas bajas, de no más de veinte grados de media, y frío. Con un inicio de verano tan poco halagüeño, no es de extrañar que los ferrolanos hayan tomado las playas en estos últimos días para darse, en muchos casos, el primer chapuzón del verano y disfrutar del calor y los arenales, hasta ahora algo escasos de presencia de bañistas.



La canícula







Coinciden estos días veraniegos de la comarca, y de Galicia en general, con la canícula, que se corresponde con el período más cálido del año en ambos hemisferios, y que ha generado ya varias alertas por altas temperaturas, rozando los 30 grados en la zona. Según las previsiones de Meteogalicia el sol seguirá siendo el protagonista en los próximos días, así que las playas arderán, también en actividad.