Candelas: “Hay buen equipo, veo un club con ambición”

Hace poco más de un mes que el ciudadrealeño Alfonso Candelas se convertía en el primer fichaje del Racing para su nueva andadura en Primera RFEF. El lateral izquierdo, de 26 años, ha vivido sus primeras jornadas de trabajo con los que serán sus nuevos compañeros, entre los que destaca, casualmente, otro futbolista de su pueblo, La Solana, Fran Manzanara. “Se ha dado así. Tener un paisano cerca, sobre todo para cosas de viaje, que vengan familiares, etc. siempre viene bien”, comentaba Candelas en su presentación de ayer.



Si bien para el de Ciudad Real la de Manzanara no es la única cara familiar con la que se encuentra en el Racing, ya que “conocía a Diego Rivas, a Pep Caballé y Pumar de enfrentarnos varias veces y con Héber Pena coincidí en Badajoz”. Unas coincidencias y conocimiento que hacen que el nuevo jugador verde afirme que “creo que hay muy buen equipo. Veo un club con ilusión, con ambición. Es una de las cosas por las que vengo aquí. Eso se nota y al jugador le gusta ir a los sitios en donde se respira esa ilusión por hacer las cosas bien”. También en esta línea positiva han transcurrido los primeros días de trabajo para el de Ciudad Real con el Racing, en unas jornadas “introductorias de trabajo, de piernas cargadas... me quedo con la acogida que me ha dado el vestuario, muy buena, me siento como si llevara más tiempo en él. Nos queda una pretemporada larga, para coger el ritmo y llegar lo mejor posible al inicio de campaña”.



Una campaña que el lateral presagia con “partidos muy emocionantes. Creo que es un acierto de categoría porque va a ser muy ilusionante. Intentaremos disfrutar, sacar el máximo de puntos para que sea un año bonito y que podamos disfrutar todos”.