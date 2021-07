Feijóo visita el nuevo centro de salud de Narón que se pone en marcha el lunes

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo visitó ayer junto al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, el nuevo centro de salud de Narón que entrará el próximo lunes en funcionamiento. Acompañado de la alcaldesa, Marián Ferreiro, y del gerente del Área Sanitaria, Ángel Facio, entre otras autoridades, visitó las diferentes dependencias que suponen un incremento del 60% de la superficie con respecto al anterior centro de salud, “o que permitirá ofrecer unha atención reforzada e ampliada con: 14 consultas de medicina xeral, 12 consultas de enfermería, dúas consultas de farmacia, unha consulta de odontoloxía, unha consulta de hixienista dental, catro consultas de docencia, unha sala de toma de mostras, dúas salas de técnicas e catro polivalentes”, enumeró en su intervención.



Resaltó que el área pediátrico contará con cuatro consultas comunes y tres de enfermería; el área de la mujer dispondrá de una consulta de matronas, una sala de educación sanitaria y una consulta de programa de la mujer; y el área de urgencias estará integrada por tres consultas de medicina y tres de enfermería, seis zonas de dormitorios y una sala de reanimación. Además de contar con las áreas de Fisioterapia, Radiología y Administración.



El nuevo centro de salud supuso una inversión cercana a los seis millones de euros y Feijóo recordó que desde 2009 “a Xunta leva investidos 10,5 millóns de euros na Atención Primaria da Área Sanitaria de Ferrol. Un orzamento que permitiu, por exemplo, construír os novos centros de saúde das Somozas, A Capela e Ares, así como reformar os de Valdoviño ou As Pontes, entre outros”.



Tampoco faltó mención a la ampliación del Hospital Público de Ferrol, cuyas obras de la primera fase ya están en marcha y que supondrán una inversión de 131 millones de euros.



La alcaldesa aludió a la importancia del día de ayer y reconoció que “demorouse no tempo máis do que todas e todos quixeramos” además de recalcar que o Concello “foi unha peza fundamental para que poidan ser hoxe unha realidade, xa que o luns estarán operativas as consultas no novo edificio”.



Ferreiro destacó la importancia de la colaboración entre administraciones y tendió la mano a la Xunta para reeditar esa unión para futuros proyectos. En su intervención no faltaron palabras de agradecimiento a la labor de los profesionales sanitarios y de su antecesor en el cargo, José Manuel Blanco, y del anterior conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña para hacer realidad el nuevo centro de salud.