Identificados los agresores del joven eumés con problemas de salud mental

La Guardia Civil ha identificado a los autores de la agresión a un joven mayor de edad y con problemas de salud mental ocurrida el pasado fin de semana en Pontedeume. Según informó EFE los responsables son menores de edad y no son naturales de la villa. Por otra parte, el agredido no es autista, como informaron algunos medios tras viralizarse unas imágenes de los hechos, en las que el joven es golpeado y cae sobre un muro entre las risas de los participantes en la agresión.



Según corroboraba ayer el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, el joven agredido es conocido en la localidad por su conducta pacífica y por pasear habitualmente cantando por la zona sin protagonizar ningún altercado. “Estes feitos deleznables non teñen cabida nunha sociedade civilizada, Pontedeume é unha vila tranquila, inclusiva e respectuosa con todas as persoas e colectivos”, indicó.



El regidor avanzó que los servicios jurídicos municipales estudian la posibilidad de que el Concello se pueda “personar en el proceso”, pero que la investigación sigue abierta y desea que se adopten las “decisiones oportunas”.