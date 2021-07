Narón pone en marcha la campaña “Eu Sumo” con el asociacionismo

El Concello de Narón dio a conocer ayer una nueva campaña “Eu Sumo” con la que se pretende sensibilizar a través de las redes sociales y los medios de comunicación donde se darán a conocer historias de usuarios y usuarias de diferentes asociaciones de la ciudad adheridas a la iniciativa que ese año se lleva a cabo bajo el lema “Un mundo cheo de diversidade”.



Tal y como indicó la concejala de Benestar Social de Narón, Catalina García ayer, durante la presentación, se sumaron a la campaña la Asociación Sociocultural ASCM, la Asociación de Persoas Xordas de Ferrol, la Confederación Galega de Minusválidos (Cogami), la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, la Asociación Síndrome de Down “Teima”, la Asociación de Fibromialxia e Fatiga Crónica do Noroeste (Affinor), la Asociación de Loita contra as Enfermidades do Ril (Alcer), la Asociación Movilidad Humana, la Asociación de Pais de Nenos con Problemas Psicosociais (Aspaneps) y la Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista (Aspanaes).







Los videos podrán visionarse los viernes 23 y 30 de julio, 6 y 13 de agosto y 3 y 10 de septiembre



“Quero agradecerlles a todas elas unha vez máis a súa boa disposición e implicación para participar nesta campaña, e a todas as que non puideron facelo este ano, agradecerlles tamén o seu labor na sociedade e animalas a que desfruten do traballo realizado en “Eu Sumo”, indicó la edil.



Los videos protagonizados por usuarias y usuarios de las entidades participantes se podrán ver los días 23 y 30 de julio; 6 y 13 de agosto; 3 y 10 de septiembre y 1 de octubre. Las emisiones se llevarán a cabo los viernes a partir de las siete de la tarde, como avanzó García, “e os mércores previos poderase ver unha pílula a modo de avance, sendo o primeiro deses avances cun resumo da primeira historia o vindeiro 21 de xullo”.



La concejala, además animó a los vecinos a darles difusión a través de los hashtag #eusumo, #naronsuma e indicó que se podrán ver en Instagram –eu_sumo–, en Tick Tok –Eu_sumo–, en YouTube –Eu Sumo– y en el Facebook –Concello de Narón–.