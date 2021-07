Europa financia un proyecto de plataformas no tripuladas en el que toma parte Navantia

El proyecto de plataformas no tripuladas “Unmaned Semifixed Sea Platforms” (USSPs), en que toma parte Navantia, acaba de ser seleccionado para recibir financiación del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en Defensa (EDIDP) 2020, que se centra en el ámbito de la vigilancia marítima.



El referido proyecto USPSs desarrollará un prototipo de plataforma no tripulada, altamente autónoma, energéticamente eficiente basada en tecnologías de plataformas petrolíferas miniaturizadas y con una amplia gama de sensores aéreos, de superficie y submarinos, como explican desde Navantia.



Este tipo de unidades podrán desplegarse en cualquier zona geográfica, incluyendo las aguas profundas, y en condiciones ambientales adversas, “por lo que será muy versátil en sus operaciones”, destacan.



El objetivo de la iniciativa es integrar los sistemas y activos necesarios para mejorar las capacidades de vigilancia marítima, reducir el empleo de recursos y los costes de la misión y proporcionar un conocimiento de la situación marítima persistente y permanente en todos los ámbitos. En este proyecto participan un total de 15 empresas de países europeos.



La participación de Navantia se traducirá en las áreas de sistemas de mando y control, de control de plataforma, de armas ligeras, vehículos no tripulados, planta eléctrica y soporte técnico. Supondrá para Navantia unas 25.000 horas de trabajo, en su mayoría en los departamentos de ingeniería, ya que se requiere de personal muy cualificado durante los tres años y medio que dure el proyecto.



USSPs es uno de los 26 proyectos seleccionados por EDIDP para recibir capital europeo en el que será su último ciclo financiero. En la convocatoria de 2019, Navantia participó en el proyecto “Sea Defence” junto a otros astilleros europeos. El referido programa de desarrollo en Defensa, precursor del Fondo Europeo de Defensa, está destinado a impulsar la colaboración entre empresas de defensa europeas para el desarrollo de nuevas soluciones. l