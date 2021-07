El PP presentará enmiendas al presupuesto que se debate el jueves

Aunque ya se ha cerrado un acuerdo entre las fuerzas que apoyaron la investidura de Ángel Mato como alcalde –PSOE, FeC y BNG– para aprobar los presupuestos municipales para este 2021, quedando fuera solo el grupo popular, la formación que lidera José Manuel Rey no pierde la esperanza en que se incluyan algunos puntos que defienden y de los cuales hay varios que han recibido en su día apoyos plenarios.



Con esta idea y pese a que el pleno se celebrará este mismo jueves –18.00 horas–, con una convocatoria extraordinaria, el grupo municipal del PP presentará mañana una serie de enmiendas que esperan que tengan cabida en el texto económico que deberá ejecutarse en los escasos meses que restan de año. En esas enmiendas se contemplan propuestas como bajar impuestos, reducir el gasto superfluo para destinarlo a empleo, a política social y a igualdad; para acometer la reorganización municipal, la simplificación administrativa e inversiones que forman parte del proyecto popular de ciudad y que fueron aprobadas por el pleno en estos dos años y que, como recordó el portavoz municipal, José Manuel Rey, no aparecen en el borrador. “Confiamos que el alcalde rectifique y acepte nuestras enmiendas por el bien de Ferrol”, indicó.



Rey Varela no dudó en calificar el acuerdo entre las tres fuerzas de izquierdas como un “trampantojo político”, en el que se suman 70 actuaciones de inversión, incluyendo las que propusieron los grupos de la oposición y recurriendo a un endeudamiento –casi 15 millones de euros–, “sin primar el interés general” y que, apuntó Rey Varela, comprometerá a la próxima corporación municipal.



Hizo hincapié, además, en que cuestiones susceptibles de diferencias con sus socios, como el convenio con el Ministerio de Defensa para las propiedades desafectadas de usos militares quedan fuera de los presupuestos.



José Manuel Rey pidió al ejecutivo “resultados y no buenas intenciones” y apuntó que el alcalde, Ángel Mato, no cuenta con proyecto y se limita a emplear la “geometría variable”, juntando un poco del BNG, un poco de FeC y algo del PP, según conviene.



De hecho, aseguró que el presupuesto no es más que una suma de partidas, que excluyen al grupo mayoritario, el del PP “y que no incluyen ni sus propias propuestas estrella”.



Temas estratégicos como el PXOM, el saneamiento del rural –aunque se aprobarán las cuenta de Emafesa, no figura esta actuación–, suelo industrial, plan de empleo o un mayor apoyo a la política social e igualdad de oportunidades se echan en falta desde el grupo popular.









Fracasos





Rey Varela puso en duda que un presupuesto aprobado a estas alturas de año pueda ejecutarse, asegurando que la ejecución en 2019-20 sobre el presupuesto prorrogado fue del 70%. “Superó a Suárez en incapacidad y deja de invertir 20 millones de euros”, aseveró el portavoz popular, que también aludió ayer a los gastos irregulares.



En este sentido, apuntó que “consolida la cuesta abajo del mandato anterior” con nueve millones en 2020 de pagos por servicios sin contrato, “más que las seis grandes ciudades juntas”, aseguró Rey Varela.



El grupo popular alude, demás, a los ingresos, que se incrementan un 50% con respecto a los últimos presupuestos del mandato de Rey Varela, llamando la atención especialmente en la partida de recaudación de multas, que pasa de 750.000 de 2018 a dos millones en 2021. Con respecto a los gastos apunta que no se contempla la reorganización en el apartado de personal, además de subir un 209% áreas como Alcaldía, mientras que bajan, asegura Rey Varela, Benestar Social, Deportes, Cultura, Igualdad o Juventud.









BNG





El apoyo a los presupuestos por parte del BNG fue defendido ayer nuevamente por Iván Rivas que destacó que “unha das necesidades fundamentais que ten esta cidade é poder contar cuns orzamentos municipais para poder enfrontar o futuro con outra perspectiva e desenvolver os múltiples proxectos que Ferrol precisa”.



Iván Rivas recordó que es muy necesaria esta aprobación “xa que do contrario, o feito de non contar con orzamentos limitaría a capacidade de desenvolver os dos anos seguintes debido ás restricións de gasto que establece a normativa estatal”.