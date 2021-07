Francisco Martínez niega al juez de 'Kitchen' que acudiera a Génova a una reunión con Rajoy

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este lunes en su declaración ante el juez de 'Kitchen' cualquier conocimiento sobre la existencia de este presunto operativo para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, rechazando en concreto que acudiera a una reunión con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el abogado Javier Iglesias en la sede de Génova, en contra de lo anotado por el comisario José Manuel Villarejo en sus agendas personales.







Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Martínez ha vuelto a afirmar ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que no conocía el dispositivo que se habría desplegado en 2013 desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondo reservados, para espiar a Bárcenas y su entorno y sustraerles la información comprometedora que pudieran tener del PP y sus dirigentes para que no llegara a la Justicia.





De acuerdo con las mismas fuentes, Martínez ha cuestionado la veracidad de gran parte de las notas escritas por Villarejo, agarrándose a las palabras del propio comisario de que en realidad serían diarios personales, si bien el ex 'número dos' del Ministerio de Interior ha calificado directamente su contenido de elucubraciones.





Y eso porque el juez ha sido exhaustivo a la hora de preguntar al ex secretario de Estado sobre esos apuntes. Uno de ellos, el realizado el 11 de julio de 2013 por Villarejo, le situaría en el mismo origen de 'Kitchen'. Junto a 'Chisco', como le apodó el comisario, se lee: "Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo". García-Castellón considera esta nota el arranque de la operación.





Martínez se ha desmarcado de ésta y otras anotaciones. En concreto, ha asegurado al magistrado que, en contra de lo que anotó Villarejo, no asistió a una reunión en la sede de los 'populares' en la madrileña calle de Génova con Rajoy y el abogado Javier Iglesias, al que se ha señalado como persona de confianza de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal que habría mediado a favor de la formación política con Bárcenas.