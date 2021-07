Navantia participará por primera vez en la feria Unvex, el evento estatal de referencia sobre drones

Navantia acudirá, por primera vez en sus seis ediciones, a la feria Unvex, el evento más importante en el sector de los drones que se celebrará entre el miércoles y el viernes en la Cidade da Cultura. La compañía pública quiere así “afianzar su nueva imagen de marca para ser referencia en el sector de vehículos de superficie no tripulados –USV en sus siglas en inglés– en España”.



La participación de Navantia se concreta en la instalación de un expositor junto con la firma SAES en el que se podrán seguir en directo durante las tres jornadas que dura la feria las operaciones desde el puerto de Ceuta de su nueva línea de negocio, “USV Vendaval”. También se mostrará una maqueta de este artefacto con pantalla de aplicación interactiva. El “USV Vendaval”, explica Navantia, es el primer vehículo de superficie no tripulado comercializado y operativo en misiones reales en España.



Estas demostraciones durarán unos 20 minutos y se harán el miércoles de 11.30 a 16.30 horas; el jueves, entre las 9.40 y las 16.30, y el viernes a las once y media.



Además, Navantia tomará parte en el programa de conferencias de Unvex. Así, a las 15.00 horas, personal de la empresa, en este caso la ingeniera de sistemas Ana Pulido, intervendrá en la primera mesa redonda, que lleva por título “El mar, nuevo espacio para los sistemas remotamente tripulados”. El jueves, desde las once, hablará la responsable comercial de Ejército de Tierra y seguridad Pilar Moyano en el foro sobre aplicaciones terrestres, y a las 12.30 horas será el turno de Alfonso Cardona, director comercial de Sistemas, en la mesa sobre “Tecnologías para conseguir la superioridad táctica”. Ya por la tarde, a partir de las 15.00 horas, el ingeniero naval Juan de la Cueva intervendrá en la que lleva por título “Programas en curso para dotar a las Fuerzas Armadas”.